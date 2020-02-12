Пользователи Instagram потребовали публичных извинений от таркинцев

12 февраля 2020, 19:18

Сельчане, заявившие о запрете проводить мероприятия на горе Тарки-Тау в Дагестане, разжигают межнациональную рознь, заявили пользователи соцсетей. МВД Дагестана пообещало дать оценку видеообращению жителей поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в дагестанском сегменте соцсетей появилось видео, на котором жители поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент принимают решение запретить представителями других народов Дагестана проводить мероприятия на горе Тарки-Тау. Убежденность отдельных представителей различных национальностей Дагестана в том, что их соплеменники превосходят другие народы, не имеет ничего общего с историей республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

Полиция начала проверку видеообращения

Управление МВД по Дагестану еще 8 февраля отреагировало на это видео. "Данное видеообращение и связанные с ним события, без сомнения, требуют детального разбирательства, по результатам которого руководством республиканского МВД будет дана объективная оценка произошедшего", - говорится в публикации. По состоянию на 19.18 мск 12 февраля на данной странице и на сайте ведомства не появилось оценки видеообращения.

К 19.18 мск 12 февраля эта публикация в Instagram собрала 238 тысяч просмотров и 1386 комментариев. У паблика 212 тысяч подписчиков.

Подавляющее большинство пользователей Instagram в комментариях к этой публикации негативно оценили слова выступающего на видео. "Позоришь ты Дагестан, мужик, это очень низко. Просто чушь сказал ты", - написал kimran_kurush. "Провокационное и абсолютно бессмысленное обращение", - высказался kazikhankurbanov.

Отдельные пользователи подчеркнули, что не собираются соблюдать запрет на посещение Тарки-Тау. "Дагестан един, и все братья! Я буду ехать, куда мне по кайфу, и готовить плов и шашлык - конечно, соблюдая все правила и нормы морали!" - заявил gaydarovgaydar1981.

С этой позицией не согласился rinat0572. "Где тут вы видите национализм?! Люди говорят о территории своего села, а не про именно аварцев, даргинцев и т.д. и т.п... Люди устали убирать мусор после таких мероприятий", - высказался он.

Ряд комментаторов призвали человека на видео публично извиниться за свои слова. "И где его извинения? Его хоть вызвали?" - поинтересовался ahpazan. "Пусть этот человек извиняется публично!" - потребовал sayonara.zm. "Ждем такого же публичного обращения с извинениями от всех фигурантов и горе-героев... Пусть отвечают по закону все..." - написал kama_m5.

Практика принуждения к публичным извинениям широко практикуется силовиками в Чечне. С подачи Рамзана Кадырова она распространилась и за пределами этой республики. Так, МВД Дагестана в январе опубликовало видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения. Ведомство сочло административный штраф недостаточной воспитательной мерой. После этого глава ведомства призвал своих подчиненных не снимать постановочные ролики. Подробнее о случаях принуждения к извинениям рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Пользователи соцсетей указали на разжигание розни

По мнению комментаторов, призывы человека на видео разжигают межнациональную рознь. "Он че, войну объявляет, что ли?" - написал _n.u.r.i.k_05. "Они разжигают межнациональную рознь! Почему почему администрация города Махачкалы не применяет нужные меры к данным лицам? И, вообще-то, это государственная земля, и каждый человек, независимо от национальности, имеет право находится на ней!" - заявил isabekov_0017.

Видеообращение таркинцев стало предметом обсуждения и в Instagram-паблике "Про Чечню и не только". Авторы комментариев осудили идею ограничить посещение горы Тарки-Тау. "Малограмотный обиженный человек с комплексом неполноценности", - охарактеризовал выступающего на видео мужчину akhmad523.

К 19.18 мск 12 февраля публикация видеообращения, сделанная в группе "Про Чечню и не только" 9 февраля, собрала 26,5 тысячи просмотров и 280 комментариев. У паблика 359 тысяч подписчиков.

Комментаторы в группе "Махачкала" в Facebook также считают, что видеообращение таркинцев разжигает межнациональную рознь. "Это что за такие правила? Так и гражданская война может начаться, недопустимо. На место надо сажать таких самореализаторов", - написала Naida Gitinova. "По нему плачет тюрьма за разжигание межнациональной вражды", - заявил Мухаммад Асадулаев, собрав 13 "лайков".

К 19.18 мск 12 февраля публикация видеообращения, сделанная в этой группе 8 февраля, собрала 38 "лайков" и 69 комментариев.

Таркинцы защищают идентичность джамаата, считает юрист Магомедов

Дагестанский юрист Арсен Магомедов в целом поддержал таркинцев, объяснив их действия стремлением сохранить идентичность своего джамаата (общины). Это "естественное желание джамаата защитить себя", говорит Магомедов на видео, размещенном на его странице в Facebook 10 февраля. Он считает, что таркинцы не против посещения Тарки-Тау в частном порядке, а протестуют именно против официальных мероприятий других джамаатов, которые воспринимаются как посягательство на местные земли.

К 19.18 мск 12 февраля эта публикация собрала 19 "лайков" и 32 комментария. "Разъяснения вполне разумные", - согласился Абдулла Магомедов. Другие пользователи соцсети не согласились с приведенными аргументами. "Не согласен с Вашими доводами", - написал Алиасхаб Гаджиевич Шабанов.

Видео Магомедова в Youtube к 19.18 мск 12 февраля собрало 2312 просмотров и 38 комментариев. "В данном вопросе таркинцы правы, только неправильно выразили свою позицию, неправильно разъяснили суть вопроса", - высказался Кувалда Ру. "Все с толком и по делу. Как сказано было: мероприятие районного масштаба в другом районе нелогично!" - согласился с Магомедовым Porsche911.

Согласился с изложением юриста и пользователь хостинга Muhammad-hanif, позиционирующий себя как житель Тарки. "Все по полочкам разложил. Нам не понравилось, что у нас в поселке они развесили свои национальные флаги и демонстрировали в нашем поселке свои национальные настроения. А так, всегда добро пожаловать на наши мероприятия - мы каждый год проводим спартакиады и угощаем своих гостей. Просто <человек на видео> на том собрании выразился на эмоциях: хотел сказать, чтобы с национализмом не приезжали. И если есть желание провести какие-то мероприятия в нашем поселке, сперва обсудите с главами нашего поселка!" - пояснил он.