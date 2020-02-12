Конфликт вокруг Тарки-Тау привлек внимание историков

12 февраля 2020, 05:49

Жители поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент решили запретить представителями других народов Дагестана проводить мероприятия на горе Тарки-Тау. Убежденность отдельных представителей различных национальностей Дагестана в том, что их соплеменники превосходят другие народы, не имеет ничего общего с историей республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

Кумыки неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.

В дагестанском сегменте соцсетей 8 февраля появилось видео, на котором мужчина, одетый в кепку и черную куртку и держащий зеленую папку в руках, делает заявление, стоя в окружении большой группы молодых людей.

"7 февраля 2020 года молодежь (поселков городского типа) Тарки, Кяхулай, Альбурикент (входят в городской округ Махачкала) собрались на собрание согласно федеральному закону 131, статья 29 ("Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"). На собрании приняли решение. Очень возмущены тем, что жители, молодежь Шамильского района без разрешения на территории бывшего пионерлагеря "Якорек" и на бывшей территории селения Амирханкент провели свое отчетное собрание. Молодежь трех поселков очень возмущена", - заявил он.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, кумыки составляют 95,75% населения Тарки, 52,1% населения Кяхулая и 45,4% населения Альбурикента. В Шамильском районе, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, проживают главным образом (98,7%) аварцы.

По его словам, на этом собрании было принято решение. "Ни одной нации Республики Дагестан не разрешается на территории склона Тарки-Тау проводить свои отчетные собрания, проводить свои спортивные мероприятия", - сказал мужчина.

Он также добавил, что "если они хотят покушать или приготовить плов, то предложение этой молодежи, которая здесь сегодня собралась, чтобы этот плов готовили у себя в районах, чтобы в свои родные села не заросла дорога травой, чтобы в своих районах они и ели свой плов".

"Тарки-Тау и склон Тарки-Тау - это наши земли. И мы решаем, кто будет здесь что проводить. Чтобы не было непонимания между нами, больше не проводить вот такие мероприятия на данной территории", - резюмировал он. Его вопрос "Все за?" присутствующие встретили дружными аплодисментами и свистом.

Жители поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент в мае 2018 года провели сход, на котором потребовали от властей Дагестана воссоздать Таркинский района, включив в него их поселения, а также более восьми тысяч гектаров земель федерального значения. В октябре 2019 года трое активистов провели голодовку под Махачкалой, требуя возвращения исторических земель жителям Альбурикента, Кяхулая и Тарки. Поводом для голодовки стало оформление в собственность участков в микрорайоне ДОСААФ.

Абдулхамид Гаджиев рассказал про прошедшее на склоне Тарки-Тау мероприятие

На видеообращение отреагировал представитель Дагестанской региональной молодежной общественной организации "Молодежь Шамильского района" Абдулхамид Гаджиев. Его комментарий был опубликован 9 февраля в сообществе "Голос Дагестана" в соцсети Instagram. По данным на 05.49 мск сегодня, 12 февраля, стоит 7519 лайков и 910 комментариев.

"На днях общественная организация ДРМОО (Дагестанская региональная молодежная общественная организация) "Молодежь Шамильского района" провела итоги своей деятельности и провела спортивные состязания на склоне горы Тарки-Тау. Причем мероприятие было заранее согласовано с ответственным за данный участок. Непосредственно перед началом к организаторам подошли двое молодых людей, которые поинтересовались, что там планируется проводить. Разузнав все, молодые люди попросили лишь об одном - чтобы не оставляли после себя мусор. В свою очередь, организаторы пригласили их на обед отведать приготовленный на свежем воздухе плов. Мероприятие прошло на высоком уровне, и, перед тем как разойтись, организаторы и участники собрали весь мусор, не оставив после себя даже фантик от конфеты", - приводятся в сообщении слова Гаджиева.

Он высказал удивление в связи с видеороликом, отметив, что "в основе концепции организации "Молодежь Шамильского района" - является единство и братство, нам чужды идеи национализма, что мы демонстрировали не раз на протяжении своего существования".

"Я уверен, что большинство представителей кумыкского народа не поддерживают подобного рода провокационные призывы, и очень скоро мы услышим их обратную точку зрения", - сказал представитель организации.

Блогер Керим Гамидов: ни одни народ Дагестана не может быть автономен от других

На видеоролик отреагировал и блогер Керим Гамидов, который на своем YouTube-канале опубликовал 12-минутное видеообращение "Фашизм в Дагестане". По данным на 05.49 мск сегодня, 12 февраля, ролик набрал 1,5 тысячи лайков, 117 дизлайков, 23 033 просмотра и 785 комментариев.

"Дядька-оратор прямым текстом говорит, что в Тарки въезд запрещен. По результатам собрания молодежи говорит он на полном серьезе. Я не могу понять: он вроде взрослый, должен быть мудрым. Почему он просто не дал по губам тем молодцам, которые начали нести эту чушь?" - задается он вопросом.

Гамидов проводит небольшой экскурс в историю Дагестана, рассказывая о кумыкском военно-политическом деятеле Султан-Махмуде, или Султан-Муте.

"Султан-Мут - выходец из династии казикумукских шамхалов, внук великого Чопан-шамхала, который стал впоследствии править эндирейским владением. Он же - сын Сурхая Второго. Аварами после смерти Чопан-шамхала, деда Султан-Мута, правил его брат Тучелав. Чопан-шамхал, зимней столицей которого был Газикумух, а летней - Тарки, правил практически всем Дагестаном, а после его смерти Сурхай Второй правил кумыками, лакцами и частью даргинцев, тогда как его брат стал во главе аваров. Кто же был по национальности Чопан-шамхал, потомки которого стали править многими народами и племенами Дагестана? Это неизвестно, каждый из его потомков ассоциируется с тем народом, которым он правил [...], но по сути у них одно происхождение - они друг друга не делили на национальные группы", - заявил блогер.

Он также отметил, что "имамы Газимагомед, Гамзатбек и Шамиль были аварцами, но они не делили Дагестан на своих и чужих по национальному признаку".

"Национальные автономии Дагестана надо закрывать и распускать, потому что ни один народ Дагестана не может быть автономен от другого, а посыл типа "мы дружим, но мы разные" - это то, что нас разрушает изнутри", - делает выводы Гамидов.

Гаджиев: Тарки может считать символов государственности всего Дагестана

Феодальные уделы в средневековом Дагестане не были мононациональны, в каждом из них проживало по несколько разных национальностей, отметил историк, глава «Дагестанского историко-географического общества» Зураб Гаджиев.

«Языковое разделение было, люди в разных населенных пунктах говорили на разных языках, но политическая карта феодального Дагестана абсолютно не совпадала с языковой. Поэтому попытки превратить отдельных правителей в каких-либо национальных племенных вождей не состоятельны, так как они правили в многонациональных, многоязыковых уделах», - заявил он 11 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

Гаджиев подтвердил слова блогера Керима Гамидова, отметив, что выходцы из одной династии, состоявшие в близком родстве, могли управлять разными частями Дагестана.

«О Чопан-шамхале есть упоминание в источниках XIX века, но во многом эти сведения не сходятся между собой и с источниками конца XVI века. Более точные сведения имеются о Султан-Махмуде, сыгравшем важную роль в изгнании царских войск из Дагестана», - отметил он.

На рубеже XVI-XVII веков на Кавказе на протяжении почти 20 лет (1588-1607 годы) разворачивалась «Длинная война», в ходе которой Московское царство пыталось покорить Дагестан, пояснил историк.

«Кульминацией тех событий стал поход воевод Бутурлина и Плещеева в 1604 году, в ходе которого был захвачен Тарки. Но в 1605 году в России началось «Смутное время» и забытая в Дагестане 50 000-я царская армия была фактически уничтожена и взята в плен, а большинство крепостей пало под напором войска из народов Дагестана и Северного Кавказа, которые собрал Султан-Махмуд», - говорит Гаджиев.

Тарки, по словам историка, может считаться символом государственности для всего Дагестана.

«На европейских картах XVII-XVIII веков Тарки указывалась как столица Дагестана. Оно так и было, потому что шамхал носил титул «вали Дагестана» - верховный правитель, «покровитель Дагестана». Дагестану, конечно, были присуще те хронические болезни феодализма, которые мы наблюдаем во всем мире. Это раздробленность, наличие различных уделов, пытавшихся вести самостоятельную политику, интриги ближайших родственников. При всем этом титул верховного правителя был закреплен за шамхалом вплоть до 1860 года, когда была образована Дагестанская область, и вся власть вместе со званием «вали» перешла к генерал-губернатору», - рассказал он.

Четкое разделение Дагестана по национальным признакам началось, как отметил историк, после установления Советской власти.

«Российская империя изучала народы Дагестана, собирала материалы, были попытки сгруппировать население, стандартизировать. Но тогда на основе этих данных никакую политику «снизу» не строили. Путевку в жизнь результатам этих исследований дала советская власть, которая решила всё формализировать, и на почве определенных властями национальностей стала выстраивать систему управления. Отсюда и появилось национальное квотирование, создание национальных районов и представительства. Это все внедрялось сверху, но со временем люди в это встроились. Так как в 30-годах, когда репрессировали религиозных ученых и запретили арабографическую письменность, людей отрезали от всей прежней традиции, а историю начали рассказывать по-новому, гуманитарные познания стали ограничиваться этим псевдознанием о национальном делении», - сказал Гаджиев.

Убеждения об исключительной значимости и превосходстве одного народа строится на незнании истории, считает он.

«У человека есть различные духовные и идеологические потребности, ему надо черпать откуда-то вдохновение. Но большинство не хочет трудиться, утруждать себя изучением. И когда государственные структуры, отвечающие за национальные отношения, проводят только бутафорские мероприятия, а на серьезные исследования и издание научных работ денег не выделяется, люди, задающиеся вопросами и имеющие потребность в знаниях, собираются вокруг различных горлопанов, генерирующих экзотические идеи и мифы. И в результате мы имеем то, что имеем», - указал историк.

Как считает Гаджиев, выделять вклад в развитие республики какой-либо отдельной национальности было бы некорректно.

«История Дагестана многовековая, охватывает несколько тысячелетий. В какие-то века, на каких-то исторических отрезках выделялся тот или иной народ, который в тот момент становился впереди и играл передовую роль в развитии или сыграл важную роль в защите Дагестана. Но в разные времена это были разные народы. Поэтому говорить, что кто-то из них все, а другие – ничего, нельзя», - заключил он.

Доного: между народами Дагестана всегда была относительная стабильность

Заявления представителей определенных национальностей о том, что их предки внесли больший вклад в развитие всего Дагестана, стали появляться в постсоветские годы, отмечает дагестанский историк Хаджи Мурад Доного.

«В советское время таких идей не было, потому что страна строила нового человека. Какие-то локальные недопонимания могли быть, но в основном возникали не межнациональные споры, а территориальные. Национальные же разделения появились в 90-е годы, а с повсеместным распространением Интернета это уже распространилось широко. Люди начали спорить в сети, какая нация древнее, кто пришлые, а кто коренные. И сейчас время от времени эти все вопросы вспыхивают, потом затихают, а потом все вновь повторяется», - отметил он.

По мнению историка, все эти разговоры не имеют никакого отношения к науке и истории.

«Я считаю, что все эти провокационные поступки или высказывания делаются для нагнетания обстановки. На территории Дагестана сотни лет проживало огромное количество национальностей, народов, этносов, субэтносов, и до сих пор живет мирно. Это говорит о том, что между народами всегда была относительная стабильность. А то, что время от времени какие-то вопросы вспыхивают, то это, видимо, от того, что кто-то «накручивает»», - сказал он.

При оценке вклада в развитие отдельных народов важно учитывать также их численность, заметил историк.

«Есть народы побольше, есть поменьше. Соответственно, и их вклад может быть разный. Но это не значит, что кто-то может кичиться своими предками. Например, если кто-то будет говорить, что их народ больше участвовал в сражениях в период Кавказской войны, то это потому, что все основные события проходили на определенных территориях. Поэтому подобные высказывания с точки зрения этики неправильны. Если и говорить об этом, то только взвешенно и культурно, а не кичиться, не хвастаться и вызывать на себя чьи-то косые взгляды. Как можно говорить, что чья-то нация лучше, древнее или это их территория? Районы, административные центры, границы менялись в разные годы. Поэтому все относительно. Я сторонник того, чтобы все вопросы решать мирно, а нагнетать ситуацию недопустимо», - заключил Хаджи Мурад Доного.