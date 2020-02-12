Рав Залман трубит в шофар у оскверненного памятника. Фото: фонд Холокост http://holocf.ru/

12 февраля 2020, 09:54

Житель Аксая осужден за осквернение памятника жертвам Холокоста

Суд назначил 280 часов обязательных работ Вячеславу Котенко, признанному виновным в вандализме после осквернения памятника жертвам Холокоста в Волгоградской области. Суд установил, что житель Аксая не был антисемитом, сказала председатель Волгоградского еврейского общинного центра.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября 2019 года в парке памяти села Аксай Октябрьского района на знаке в память о жертвах Холокоста был нарисован желтой краской крест, полиция начала расследование дела по статье о вандализме. Правоохранители задержали местного жителя, который признался в осквернении памятника.

Волгоградский еврейский общинный центр при поддержке администраций района и области установил памятный знак  в 2018 году в память о 68 жертвах массового уничтожения еврейского населения во время немецко-фашистской оккупации 1942-1943 годов.

Мировая судья судебного участка №42 Волгоградской области 11 февраля признала Вячеслава Котенко виновным по статье о вандализме и назначила ему 280 часов обязательных работ, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

Санкции статьи 214 ч. 1 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах) предусматривают до трех месяцев ареста.

Она рассказала, что потерпевшей стороной по делу наряду с местной администрацией сельского поселения была признана Волгоградская еврейская религиозная община. По словам Иоффе, она участвовала в судебных заседаниях в качестве представителя общины.

Она указала, что антисемитизма в действиях жителя села не было. "Котенко рассказал (в суде), что год назад был уволен из АО «Аксайское», а работать в селе, кроме как на этом предприятии, негде. Парень год был без работы и, осквернив памятник, хотел отомстить", - сказала Иоффе.

Председатель общины рассказала, что в суде Котенко не признал свою вину и отказывался давать показания. Несмотря на это "вина Котенко доказана всей совокупностью материалов по делу, включая его признательные показания на предварительном следствии", отметила она. 

Иоффе заявила, что удовлетворена решением суда, который "принял во внимание отсутствие как отягчающих, так и смягчающих обстоятельств, личностные особенности виновного, и справедливо определил обязательные работы", заявила она.

Дело Котенко поступило в суд 29 ноября 2019 года, следует из карточки дела на сайте Судебного участка №42 Октябрьского судебного района Волгоградской области. Информации о вынесении решения по делу по состоянию на 9.40 мск сегодня на этом сайте не опубликовано.

"Кавказский узел" также писал, что в Волгограде несколько раз были зафиксированы случаи осквернения закладного камня в память евреев в сквере 8 Марта. В январе 2008 года вандалы попытались стереть с таблички надпись "граждан-евреев". Второй раз надпись пытались затереть в ноябре 2009 года, а в 2011 году надпись на табличке замазали мелом. В марте 2015 года на закладном камне местный житель обнаружил нарисованную краской свастику. Раввин Волгограда и Волгоградской области Залман Иоффе назвал кощунством действия осквернителей памятника.

Примечание:

"В Волгограде еврейская община предложила увековечить память жертв Холокоста", "Иоффе: осквернен закладной камень на месте массового расстрела евреев в Волгограде", "Раввин Волгограда осудил осквернение памятника на месте расстрела евреев".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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