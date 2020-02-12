Адвокат Сапият Магомедова. Фото Раисы Меджидовой

12 февраля 2020, 02:43

Адвокатская палата поддержала Сапият Магомедову

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Дагестана прекратила дисциплинарное производство в отношении адвоката Сапият Магомедовой.

Как писал «Кавказский узел», 3 февраля адвокат Сапият Магомедова сообщила, что руководитель следственной группы, расследующий дело обвиненных в финансировании террористов братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова, распорядился отстранить ее от дела. По мнению следствия, Магомедова, ранее представлявшая Омара Абдурашидова, не может из-за конфликта интересов теперь защищать Раипа и Зиявудина Ашиковых. Тогда же ей стало известно, что в конце прошлого года руководитель следственной группы обратился в министерство юстиции Дагестана для привлечения ее к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что она отказывалась подписывать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» адвокаты посчитали незаконным попытку вывести Магомедову из данного процесса.

Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении адвоката Сапият Магомедовой, инициированное в конце 2019 года руководителем следственной группы, расследующей дело братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова, состоялось 11 февраля. По итогам рассмотрения квалификационная комиссия приняла решение прекратить производство, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Сапият Магомедова.

«Соответствующий документ я пока еще не получила. Сегодня (11 января) было только оглашено само решение о прекращении дисциплинарного производства. Поэтому на каких оснований оно было принято, я пока не знаю. Но, скорее всего, это было сделано, так как с моей стороны не было дисциплинарного проступка», - предположила она, отметив, что прекращение дела означает, что в отношение нее не будет никаких взысканий.

В настоящий момент Магомедова отстранена от дела братьев Ашиковых и не может принимать участие в их защите. Жалоба на действия следователя находится в суде, однако пока дата рассмотрения по ней еще не назначена, рассказала адвокат.

Какими-либо комментариями представителей Адвокатской палаты Дагестана относительно принятого решения "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что срок содержания под стражей бывшего начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова и бывшего и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова, а также Омара Абдурашидова, проходящих по делу о финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа, был продлен до 11 февраля. Родственники и защита Омара Абдурашидова заявляют, что он был подвергнут пыткам с целью оговора братьев Ашиковых. 14 ноября 2019 года участники серии одиночных пикетов в Махачкале заявили о необоснованности ареста Омара Абдурашидова и братьев Ашиковых и призвали власти проконтролировать работу следствия.

Примечание:

"Начальника полиции Махачкалы проверяют на причастность к тяжким преступлениям, сообщают источники", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Родные двух жителей Махачкалы заявили об их похищении".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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