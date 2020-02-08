08 февраля 2020, 17:25
Следком счел гибель военных в Армении следствием халатности
Следователи завели дело о халатности после гибели военнослужащих под лавиной в Армении.
Как писал "Кавказский узел", 7 февраля снежная лавина накрыла четырех контрактников в воинской части Армении, выжил лишь один.
По данным следствия, в результате схода лавины погибли 28-летний Карапет Назарян, 25-летний Тигран Арзуманян и 24-летний Нвер Шахбазян. 21-летнему Гамлету Мирзояну удалось спастись, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Инцидент произошел, когда солдаты находились на боевом дежурстве на позициях Минобороны Армении, пишет NEWS.am.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 376 УК Армении (халатное отношение начальника или должностного лица к службе, приведшее по неосторожности к тяжким последствиям), сообщил сегодня Sputnik.
"Арестованы сослуживцы погибшего в Нагорном Карабахе солдата", "Правозащитники связали убийства в армянской армии с криминальной субкультурой", "Два карабахских солдата ранены в зоне конфликта".
08 февраля 2020, 16:11
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