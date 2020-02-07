07 февраля 2020, 22:20

Трое армянских солдат погибли под лавиной

Снежная лавина накрыла четырех контрактников в воинской части, выжил лишь один, сообщило Минобороны Армении.

Инцидент произошел сегодня на боевой позиции одной из войсковой частей в Сюникской области, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении. По словам представителя ведомства, в ходе поисково-спасательной операции обнаружили мертвыми троих военнослужащих - рядового Карапета Назаряна и младших сержантов Тиграна Арзуманяна и Нвера Шахбазяна.

"Еще одного военнослужащего, рядового Гамлета Мирзояна, спасатели извлекли из-под снежной лавины. Он получил легкие телесные повреждения, его состояние оценивается как удовлетворительное", - заявил сотрудник пресс-службы. Он добавил, что в связи с произошедшим начато расследование.

Примечание:

"Арестованы сослуживцы погибшего в Нагорном Карабахе солдата", "Правозащитники связали убийства в армянской армии с криминальной субкультурой", "Два карабахских солдата ранены в зоне конфликта".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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