Трое армянских солдат погибли под лавиной

07 февраля 2020, 22:20

Снежная лавина накрыла четырех контрактников в воинской части, выжил лишь один, сообщило Минобороны Армении.

Инцидент произошел сегодня на боевой позиции одной из войсковой частей в Сюникской области, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении. По словам представителя ведомства, в ходе поисково-спасательной операции обнаружили мертвыми троих военнослужащих - рядового Карапета Назаряна и младших сержантов Тиграна Арзуманяна и Нвера Шахбазяна.

"Еще одного военнослужащего, рядового Гамлета Мирзояна, спасатели извлекли из-под снежной лавины. Он получил легкие телесные повреждения, его состояние оценивается как удовлетворительное", - заявил сотрудник пресс-службы. Он добавил, что в связи с произошедшим начато расследование.