Правозащитники оценили степень контроля интернет-пространства на Кавказе

05 февраля 2020, 06:22

В Южном федеральном округе в зону, где вмешательство в онлайн-активность жителей крайне высока, попали Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край и Адыгея, говорится в совместном докладе международной правозащитной группы "Агора" и общественной организации "РосКомСвобода". На Северном Кавказе интернет-пространство находится под жестким контролем в Чечне, Ингушетии и Ставропольском крае, указали правозащитники.

Международная правозащитная группа "Агора" и общественная организация "РосКомСвобода" подготовили доклад "Свобода интернета 2019: план «Крепость»". Доклад, опубликованный 4 февраля на сайте "Агоры", посвящен обзору случаев вмешательства в свободу интернета в России в 2019 году, он основан на данных постоянного мониторинга ситуации, который "Агора" ведет с 2008 года.

При составлении доклада аналитики учитывали все случаи вмешательства в свободу получения и распространения информации в интернете, ставшие известными им из открытых источников, в частности, официальных отчетов о деятельности государственных органов, экспертных заключений, публикаций в средствах массовой информации, постов в блогах, заявлений пользователей и владельцев интернет-ресурсов, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы "Агоры".

В докладе указывается, что в 2019 году был зафиксирован 438 981 случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434 275 случаев) связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также с запретом информации по различным основаниям. Годом ранее было зафиксировано 662 842 случая вмешательства в свободу интернета, отметили правозащитники.

Из шести регионов Южного федерального округа четыре - Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край и Адыгея - оказались в "красной" зоне, следует из доклада. Это означает, что в регионе было зафиксировано 30 и более фактов ограничения цифровой свободы либо хотя бы один случай применение насилия в результате онлайн-активности граждан. В Северо-Кавказском федеральном округе в "красной" зоне оказались Ингушетия, Чечня и Ставропольский край.

В Северо-Кавказском федеральном округе почти свободными от контроля интернета органами госвласти названы Карачаево-Черкесия, где аналитики зафиксировали всего один случай ограничения цифровой свободы за год, и Кабардино-Балкария, где таких случаев и не было вообще.

"Кабардино-Балкария - довольно спокойный в этом плане регион, с 2015 года лишь шесть случаев (ограничения цифровой свободы) попали в нашу статистику", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" правовой аналитик "Агоры", адвокат Станислав Селезнев.

"Возможно, это связано с тем, что в этих регионах очень высок процент сельского населения - до 40-50 процентов... Люди меньше сидят в интернете, программистов, которые бы создавали запрещенные сайты, там тоже не очень много, и там именно за цифровую активность власти преследуют граждан гораздо меньше. Видимо, там вся активность происходит в оффлайне" - отметил он.

Адвокат также рассказал, что в 2019 года в Дагестане было зафиксировано всего восемь случаев ограничения цифровой свободы и четыре случая вмешательства в работу средств массовой информации. Тем не менее, ситуация в Дагестане тревожная, считает Селезнев.

"Количество зафиксированных случаев вмешательства в онлайн-активность жителей республики увеличилось с четырех в 2018 году до восьми - в 2019-м, то есть выросло в два раза", - отметил Селезнев. В Дагестане много молодежи, "все больше и больше людей пользуется мобильными телефонами, активничает в соцсетях - и, вероятно, сотрудники правоохранительных органов начинают обращать на это внимание", - добавил он.

Из южных регионов меньше всего ограничений цифровой свободы зафиксировано в Калмыкии и Астраханской области - девять и пять случаев в 2019 году соответственно, рассказал Селезнев.

"В Астраханской области за 2019 год были заблокированы четыре интернет-ресурса, а также прошел один обыск, связанный с перепиской местного жителя в Telegram с 17-летним Михаилом Жлобицким, взорвавшим себя в приемной ФСБ в Архангельске. Таким образом, мы фиксируем пять фактов вмешательства властей в онлайн-активность жителей в регионе", - отметил Селезнев.

Осенью 2018 года студент колледжа взорвал самодельное взрывное устройство в приемной архангельского управления ФСБ. Подросток погиб, трое силовиков пострадали, а следком возбудил дело о теракте, сообщила 31 октября 2018 года "Медиазона".

В остальных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ситуация хуже - правозащитники присвоили им уровень "оранжевого" до "красного" уровня, но связано это с разными причинами. Волгоград, например, попал в "красную" зону, потому что там множество интернет-ресурсов были заблокированы по инициативе прокуратуры, отметил Селезнев.

"Местная прокуратура регулярно обращается в суд для блокировки тех или иных сайтов - в 2019 году по этой причине в регионе были заблокированы 103 ресурса. на них, в том числе предлагалось приобрести фальшивые денежные купюры или рыбу, занесенную в Красную книгу. Мы не занимаемся оценкой - возможно, ресурс был заблокирован законно... Мы учитываем сам факт контроля за онлайн-пространством", - пояснил Селезнев.

"Таким образом, из 108 случаев ограничения цифровой свободы в Волгоградской области только пять не связаны с блокировкой сайтов", - рассказал адвокат. По его словам, большинство случаев ограничения цифровой свободы в России - это блокировка сайтов.

В доклад "Агоры" также включен случай назначения штрафа руководителю штаба Навального в Волгограде Алексею Волкову за осквернение монумента "Родина-мать зовет!".

14 марта Волгоградский областной суд признал бывшего координатора штаба Навального Алексея Волкова виновным в осквернении символов воинской славы после того, как он раскрасил фото монумента "Родина-мать зовет!" зеленкой, и назначил ему штраф в 200 тысяч рублей. Верховный суд России 5 июня подтвердил виновность Волкова, но освободил его от выплаты штрафа в связи с истечением срока давности.

Селезнев также рассказал, что в Ростове-на-Дону было зафиксировано "более 400 заблокированных сайтов с запрещенными материалами и большое число реальных сроков, связанных с активностью людей в онлайне". "Поэтому он тоже попал в "красную" зону", - сообщил адвокат.

5 ноября 2017 года в различных городах, в том числе и на юге России, прошли акции, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. По версии следствия, акцию в Ростове-на-Дону организовали Владислав Мордасов и Ян Сидоров - администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону", где обсуждались планы организации массовых беспорядков. Им предъявили обвинение в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках. 4 октября 2019 года Мордасов и Сидоров были признаны виновными и получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Судьи Третьего апелляционного суда пожаловались на давление при рассмотрении апелляции Сидорова и Мордасова.

Кубань лидирует по числу случаев насилия среди регионов Кавказа, отметил Селезнев. "Даже в Чечне у нас зафиксировано два случая угроз, но непосредственно насилия нет, а в Краснодарском крае - четыре случая", отметил он.

Селезнев пояснил, что даже один случай насилия, связанный с интернет-активностью, автоматически отправляет регион в "красную" зону. "Если причиняется вред здоровью в связи с какими-то публикациями в интернете, мы указываем, что это максимальный уровень вмешательства", - пояснил адвокат. Он также указал, что Краснодарский край ни разу не покидал "красную" зону с 2015 года.

3 июня 2019 года краснодарский блогер Вадим Харченко на своем YouTubе-канале "Личное мнение" рассказал, что ночью на улице Фадеева около краснодарского аэропорта на него напали двое неизвестных. Один из них несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета, другой нанес ножевые ранения. По факту причинения телесных повреждений краснодарское МВД начало проверку. Харченко рассказал, что после нападения обратился в московскую клинику для проведения операции на раненной ножом руке. В конце июня 2019 года корреспондент "Нашей газеты" Ольга Макаренко обвинила сотрудницу мэрии Новороссийска в нападении во время съемки по заданию редакции. В администрации города заявили, что журналистка толкалась и мешала восстановительным работам после аварии на коллекторе. Полиция начала проверку инцидента. В воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов была заподозрена помощница мэра Новороссийска.

Ставропольский край в 2019 году также попал в "красную" зону свободы интернета, в нем зафиксировано четыре случая ограничения цифровой свободы и один случай насилия, рассказал адвокат.

Пятигорский блогер под ником «Непосредственная власть г. Пятигорска» в марте 2019 года обнаружил припаркованные в неположенном месте машины и вызвал полицию, сообщается на сайте "Парк Гагарина". Оказалось, что машины принадлежат чиновнику администрации Пятигорска и казачьему атаману Валерию Поматову. Они пытались помешать блогеру съемку видео. После этого блогер был избит, а его камера - сломана. Ставропольский блогер Иван Пахно опубликовал пост со сравнением президентов России и Украины в соцсети "ВКонтакте" 21 мая 2019 года. 1 июля 2019 года Изобильненский райсуд назначил Пахно 30 тысяч рублей штрафа, ставропольский краевой суд оставил приговор в силе. Защита блогера подала жалобу в ЕСПЧ, в декабре стало известно, что ее приняли к рассмотрению.

Селезнев рассказал, что Ингушетия попала в "красную" зону: в 2019 году там зафиксировано 257 случаев ограничения цифровой свободы, один случай насилия и один случай уголовного преследования в результате интернет-активности жителей.

Журналист Рашид Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещало протесты в Ингушетии. Он жаловался на анонимные угрозы, связанные с его работой. Майсигова задержали 12 июля 2019 года после обысков в его доме, где силовики нашли пакетик с белым порошком. Майсигов рассказал, что его пытали. Его задержание совпало с блокировкой сайта "Фортанга", которая была снята после удаления редакцией комментария с запрещенной информацией. 25 декабря 2019 года суд в Магасе оставил его под домашним арестом на три месяца.

В Чечне, которая также попала в "красную" зону, в 2019 году зафиксировали 23 случая ограничения цифровой свободы, два случая насилия и один случай вмешательства в работу средств массовой информации.

В Чечне существует практика принуждения к извинениям за интернет-высказывания, критику и шутки в адрес руководства Чечни. Так, 4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о Чечне и пользователей соцсетей, комментирующих эти публикации. 14 ноября он вернулся к этой теме, обвинив "провокаторов" в попытках исказить его слова. Он пояснил тогда, что его угрозы "побить" и "убить" соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально. 18 ноября в Instagram появились видеообращения двух пользователей соцсетей, которые попросили у Кадырова прощения за комментарии. Авторов негативных отзывов о Чечне заставляют брать свои слова назад, несмотря на очевидную неискренность таких извинений, указали пользователи Instagram. Вынужденного характера извинений не отрицают и сторонники таких методов. 27 января министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров признал готовность властей наказывать авторов и распространителей карикатур после того, как в средствах массовой информации появилась информация о задержании 25 жителей республики за распространение фотоколлажа с Кадыровым.

"Наличие подобных фактов, несмотря на небольшое число вмешательств в цифровую свободу в целом, говорит нам о том, что интернет-среда здесь контролируется в значительной степени", - отметил адвокат.

"Под "насилием" понимается не только само насилие, но и угроза его применения", - пояснил Селезнев, вспомнив случай с Даудовым и Тумсо.

Онлайн-спор спикера чеченского парламента Магомеда Даудова с блогером Тумсо Абдурахмановым привел к тому, что 9 марта 2019 года Даудов объявил блогеру кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове. Жители Чечни указали, что объявление кровной мести за оскорбление не соответствует чеченским традициям.

Северная Осетия оказалась в "оранжевой" зоне, так как в республике в 2019 году было зафиксировано 25 случаев ограничения цифровой свободы, отметил адвокат.

В целом, "в связи с тем, что южные регионы являются достаточно населенными, даже при условии множества случаев (контроля за цифровой свободой) можно сказать, что они находятся примерно на одном уровне с остальными регионами России", - заключил Селезнев.