Кубанскому блогеру потребовалась операция после нападения

06 июня 2019, 04:59

Краснодарский блогер Вадим Харченко рассказал, что после нападения обратился в московскую клинику для проведения операции на раненной ножом руке. Полиция изымает камеры видеонаблюдения в районе места нападения и ищет свидетелей.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня на YouTubе-канале Харченко "Личное мнение", имеющему 182 тысячи 726 подписчиков, на видео блогер рассказывает, что ночью на улице Фадеева около краснодарского аэропорта на него напали двое неизвестных. Один из них несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета, другой нанес ножевые ранения. После нападения Харченко добрался до государственной больницы, где у него попросили медицинский полис. При этом в очереди к травматологу, со слов блогера, его пропустили к врачу, который посоветовал ему обратиться в платную клинику за своевременной помощью. Харченко отметил, что лечится в частной клинике и попросил подписчиков оказать ему помощь деньгами. По факту причинения телесных повреждений краснодарское МВД начало проверку.

Харченко рассказал 5 июня корреспонденту "Кавказского узла", что краснодарские врачи рекомендовали ему операционное вмешательство после ножевого ранения в руку, которой, со слов блогера, он закрылся от ножа, которым неизвестный пытался ранить его в лицо.

4 июня блогер улетел в Москву, чтобы продолжить лечение в столичной клинике. Деньги на перелет и операцию собраны друзьями Харченко и подписчиками его YouTubе-канала.

"Была температура, в частной клинике в Краснодаре мне сделали МРТ, рентген, УЗИ, назначили антибиотики, потому что началось воспаление и у меня поднялась температура», - рассказал Харченко.

По словам блогера, врачами у него зафиксированы три пулевых ранения, предположительно, из травматического оружия, три ножевых ранения, в том числе в спину, и сотрясение мозга, поскольку нападавшие ударили его по голове тяжелым предметом.

4 июня на YouTubе-канале Харченко опубликовано видео, где запечатлены его раны. Так, у него на животе три округлые раны, предположительно, от пистолета на животе, в левом паху и в районе левой лопатки, а также три длинных зашитых нитками пореза на спине, правом боку и правой руке. Видео к 4.30 мск 6 июня собрало 125 тысяч 497 просмотров.

Харченко пояснил, что отказался лечиться в государственной клинике в Краснодаре, поскольку до оказания ему медицинской помощи у него требовали полис, а потом долго расспрашивали об обстоятельствах нападения, медицинскую помощь оказали в порядке очереди, а ее качество вызвало у блогера сомнения. После чего он обратился за помощью в частную клинику.

По его словам, он не обращался в полицию, поскольку был не в состоянии, "скорую" не вызывал, а в больницу был доставлен случайным водителем, которого он остановил на дороге после нападения. Харченко полагает, что о криминальных ранениях в полицию сообщили врачи больницы, где ему оказывали первую медицинскую помощь.

Проверка по факту нападения на блогера Харченко будет проведена в 10-дневный положенный по закону срок, сообщил 5 июня "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По его словам, полицейские изымают записи камер видеонаблюдения в районе места нападения и разыскивают свидетелей произошедшего.

Полис ОМС для оказания экстренной помощи пациенту не нужен

В соответствии со статьей 11 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», медицинская организация и медицинский работник оказывают медицинскую помощь в экстренной форме гражданину безотлагательно и бесплатно, а отказ в ее оказании не допускается. В этом случае гражданин не обязан предъявлять полис ОМС, рассказала "Кавказскому узлу" адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова.

«Такую ситуацию регламентирует и статья 16 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании» №326-ФЗ, в пункте 2 говорится, что гражданин обязан предъявлять полис обязательного медицинского страхования при обращении за медицинской помощью, за исключением случает оказания экстренной помощи», - пояснила Баянова.

Комментариями Минздрава Краснодарского края и администрации больницы, куда обращался Харченко после нападения, относительно процесса и качества оказания ему медицинской помощи "Кавказский узел" пока не располагает. Сообщений об этом на сайте Минздрава Кубани по данным на 04.30 мск 6 июня не было.