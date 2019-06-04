Полиция Кубани отреагировала на заявление блогера о нападении

04 июня 2019, 13:35

Краснодарское МВД начало проверку видео, на котором местный блогер Вадим Харченко рассказал о нападении. Пользователи YouTube поддержали блогера и его деятельность.

О начале проверки заявления краснодарского блогера Вадима Харченко, рассказавшего о нападении на него, полиция сообщила сегодня. «Идет проверка», - со ссылкой на краснодарское управления МВД сообщает сегодня РИА «Новости».

«Проверка проводится по факту причинения телесных повреждений», - цитирует сегодня начальника пресс-службы МВД по Краснодару Артема Коноваленко «Свободные медиа».

На YouTubе-канале Харченко «Личное мнение» опубликованы видео, связанные с критикой силовиков и представителей власти. Ранее Вадим Харченко сообщал, что ему сожгли автомобиль, а также его родственника и его самого уволили с работы из-за публикуемых блогером видео, отмечает 4 июня «Свободны медиа».

На видео, размещенном 3 июня на YouTubе-канале Харченко «Личное мнение» (173 тысячи 213 подписчиков), блогер рассказывает, что ночью на улице Фадеева около краснодарского аэропорта он должен был встретиться с человеком, представившимся по телефону сотрудником силовых ведомств. На встрече Харченко надеялся получить флешку с информацией о незаконных действиях силовиков, но в назначенное время никто не пришел. Когда блогер возвращался к своему автомобилю, на него напали двое незнакомых людей. Один из них несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета, другой нанес ножевые ранения. По словам Харченко, когда нападавшие убегали, один из них сказал: «Вадим, уезжай!». После нападения Харченко добрался до Краевой больницы, где у него попросили медицинский полис, которого у блогера с собой не было. В очереди к травматологу его пропустили к врачу, который посоветовал ему обратиться в платную клинику, где ему окажут своевременную помощь, рассказал блогер. По словам Харченко, он лечится в коммерческой клинике, поэтому просит своих подписчиков оказать ему денежную помощь. К 13.20 мкс сегодня видео набрало 334 тысяч 181 просмотров и 27 тысяч 321 комментариев.

Пользователи соцсети поддержали блогера и его деятельность. «Ты делаешь большое дело. Выздоравливай!" - написал пользователь под ником Василич J.

" Моя благодарность за активную жизненную позицию", - прокомментировал Иван Матвеев.

"Надеюсь, все будет хорошо, и они получат по заслугам", - написал другой пользователь Денис Вербицкий.

Ранее "Кавказский узел" писал, что ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян был задержан 29 мая и арестован по делу о вымогательстве у полицейских. Согласно версии следствия, Авакян вымогал у силовиков деньги за отказ в публикации видео. Авакян заявил, что деньги предложили сами силовики.Силовики в Ростовской области предлагают журналистам и блогерам финансовые сделки, связанные с компроматом, заявили опрошенные «Кавказским узлом» журналисты.

