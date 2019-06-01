Дело Авакяна указало на негласное сотрудничество силовиков и журналистов

01 июня 2019, 01:35

Силовики в Ростовской области предлагают журналистам и блогерам финансовые сделки, связанные с компроматом, заявили опрошенные «Кавказским узлом» журналисты. Дела о вымогательстве у силовиков со стороны частного лица - большая редкость, отметил ростовский адвокат.

Как писал "Кавказский узел", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян был задержан 29 мая и арестован по делу о вымогательстве у полицейских. Согласно версии следствия, Авакян вымогал у силовиков деньги за отказ в публикации видео, сообщил сегодня Следком. Авакян заявил, что деньги предложили сами силовики.

Гаспар Авакян ведет популярный видеоблог на YouTube, на его канал подписаны более 92 тысяч человек. Значительная часть его видеороликов посвящена нарушителям правил дорожного движения и сотрудникам ДПС. Кроме того, Авакян часто публикует видеоролики об аптеках, где наркозависимым продают сильнодействующие препараты. Большинство видеороликов Авакяна имеют от 5 до 20 тысяч просмотров. Одна из самых популярных видеозаписей - "Задержание вымогателя рынок Темерник г.Ростов-на-Дону" - была опубликована 31 марта 2019 года и набрала по состоянию на 0.40 мск 1 июня 326 957 просмотров. Авакян ведет также паблик "ВКонтакте": в описании сообщества указано, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах.



Ростовские силовики периодически выходят на журналистов по вопросам публикации компрометирующих материалов, однако журналистам не следует соглашаться на их предложения о сотрудничестве, убеждена ростовская журналистка Елена Романова.

"Да, силовики активно работают на рынке компроматов. Запрос на такое сотрудничество с их стороны есть всегда: Он достаточно закрытый, но он есть, многочисленные Telegram-каналы пестрят оперативной информацией и фотографиями. Раньше этим могли похвастаться одно-два СМИ, но анонимные каналы с широким охватом аудитории расширили возможности потенциальных интересантов", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".



Ростовский журналист Сергей Резник вспомнил дело Маргариты Ефремовой - заместителя редактора газеты "Южный Федеральный", которую силовики задержали в 2011 году. Впоследствии ее приговорили к двум годам лишения свободы условно за вымогательство.

«На нее вышли полицейские и тоже хотели [купить] рекламный контракт, чтобы газета не публиковала определенную информацию. На передаче денег Ефремову взяли в кафе "Елки-палки". Вторым оказался Александр Толмачев», - сказал Резник корреспонденту "Кавказского узла".

Александр Толмачев был арестован решением Новочеркасского городского суда в декабре 2011 года по обвинению в вымогательстве 1 млн рублей у предпринимателя. Суд приговорил ростовского журналиста к девяти годам колонии строгого режима.

«Есть непреложное правило: нельзя никого пугать, нельзя никого шантажировать. Если у тебя лежит материал, ты блогер или журналист, зачем ты идешь на встречу с тем, о ком ты уже сформировал материал, если только не идешь брать интервью? (Авакяну) можно только посочувствовать, но выводы надо сделать всем нам. Есть практика передачи и добычи инсайдерской информации: любому интернет-порталу интересно быть в какой-то теме первым. Тот, кто предоставляет информацию, тоже преследует свои цели: кому-то надо «закрепить оперативную работу», обвинение, кому-то надо наоборот отмести какую-нибудь оперативную работу. В этой точке, у блогеров и СМИ, встречаются интересы очень многих конфликтующих сторон», - отметил Сергей Резник.

Дело Гаспара Авакяна заинтересовало адвокатов, в профессиональном сообществе Ростова-на-Дону оно обсуждается, отметил адвокат Илья Лихачев.

«Мы обсуждаем в адвокатском сообществе Авакяна уже не первый день. Когда прошла первая информация о его задержании, в среде адвокатов и юристов сразу началось обсуждение. У него есть как противники, так и сторонники. Дать оценку этому сложно, что стоит за этим - пиар или личное желание помочь, - мне сложно сказать. В целом Авакян неординарная личность», - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".



Дела о вымогательстве со стороны частных лиц в практике адвокатов встречаются редко, сообщил Лихачев. «Когда по уголовному делу проходит частное лицо, это весьма редкие, единичные случаи, я с таким не сталкивался ни разу», - сказал адвокат.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".