Ростовский блогер арестован по делу о вымогательстве у силовиков

29 мая 2019, 17:15

Суд в Ростове-на-Дону постановил заключить под стражу до 17 июля видеоблогера Гаспара Авакяна, заподозренного в вымогательстве денег за отказ от публикации видео о нарушении правил дорожного движения.

Как писал "Кавказский узел", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян был задержан сегодня. Авакян заявил, что деньги предложили сами силовики.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил арестовать Гаспара Авакяна на месяц и 21 день, то есть до 17 июля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Денис Надеин. Защитник уточнил, что после задержания Авакян был помещен в изолятор временного содержания. "Жалоб на давление, условия содержания он мне не высказывал", - сказал Надеин.

Уголовное дело по статье "Вымогательство" в отношении Авакяна возбуждено сразу по трем эпизодам. По версии следствия, в 2018-2019 годах Авакян вымогал деньги у директора автошколы и двух сотрудников полиции. Сегодняшний суд проходил в закрытом режиме, говорится в сегодняшних публикациях на Telegram-канале "Ростов_новости".

В своих блогах в соцсети "ВКонтакте" и на Youtube-канале Гаспар Авакян регулярно публиковал видео нарушений правил дорожного движения силовиками. Также Авакян устраивал рейды по аптекам, которые торгуют сильнодействующими лекарствами без рецепта. В июне 2018 года суд признал Авакяна виновным в неповиновении полицейским и назначил ему трое суток административного ареста. Авакян утверждал, что его задержали по требованию силовика, которого блогер уличил в нарушении правил дорожного движения.

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