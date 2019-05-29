Группа поддержки Гаспара Авакяна. Скриншот с личной страницы https://vk.com/avakiangaspar

29 мая 2019, 13:49

Блогер в Ростове задержан по делу о вымогательстве у полицейских

Ростовский видеоблогер, журналист агентства «Росдержава» Гаспар Авакян подозревается в том, что вымогал у полицейских деньги за отказ в публикации видео, сообщил сегодня Следком. Авакян заявил, что деньги предложили сами силовики.

О задержании журналиста и видеоблогера Гаспара Авакяна сообщил его адвокат Денис Надеин. Дело против Авакяна расследуется по статье о вымогательстве, пишет сегодня "Коммерсант". По данным источника издания, высокопоставленный сотрудник МВД из Аксая заявил, что Авакян вымогал у него около 200 тысяч рублей. Эту информацию подтвердил также источник РБК.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Авакян вымогал деньги у директора автошколы и двух полицейских, чтобы не публиковать материал о коррупции на своем YouTube-канале, со ссылкой на представителя ростовского управления СКР Галину Гагалаеву отмечает сегодня издание "1Рнд". Следствие ходатайствовало об избрании Авакяну меры пресечения.

Максимальная санкция по данной статье – четыре года заключения.

Адвокаты Авакяна отказались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. «Чтобы не было отводов адвокатам, рассказать ничего не можем», - заявил адвокат, правозащитник Владислав Луньков, добавив, что потерпевшими по делу выступают сотрудники полиции. Обвинение против Авакяна - надуманное, считает заместитель главного редактора агентства «Росдержава» Александр Дорогов. «В чем-то я не поддерживаю действия Гаспара. Но он действовал по заданию редакции и по соглашению с сотрудниками отдела собственной безопасности», - сообщил Дорогов. Видео с обращением адвокатов Авакяна и поддержавших его активистов было выложено на личной странице видеоблогера в социальной сети "Вконтакте" 28 мая в 19.25 мск и сегодня к 13.45 мск набрало 17 093 просмотров.

В своих блогах в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube-канале Гаспар Авакян публиковал  видео нарушений правил дорожного движения силовиками. Также Авакян устраивал рейды по аптекам, которые торгуют сильнодействующими лекарствами без рецепта.

В комментариях к видео пользователи соцсети поддержали деятельность видеоблогера и заявили, что дело против него было ожидаемым. «Благодаря таким людям, как ты, народ зреет чудным образом», - написала Наташенька Руднева.

«В принципе (уголовного дела) и следовало ожидать. Против системы пошёл . . .», - прокомментировал Михаил Садовский.

Ранее Гаспар Авакян написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте», что собирается разместить информацию о том, как силовки предлагали ему деньги. «Ко мне приехал (силовик), дабы (предложить мне) 200 тысяч рублей, чтоб я отказался от публикации видео … скоро увидите на моем канале», -  написал Авакян 16 мая в 16.24 мск. К  13.45 мск сегодня пост набрал 448 лайков.

На сайте ростовского управления СКР на 13.45 мск сегодня нет информации о возбуждении уголовного дела против Авакяна.

Ранее "Кавказский узел", что ростовский облсуд вернул в прокуратуру дело активиста Вячеслава Алтухова, приговоренного к четырем годам условно по делу о ложном предупреждении о теракте. Алтухов заявил о фабрикации дела в связи со активной гражданской позицией.

Примечание:

"Журналист из Дагестана рассказал о вызове в полицию Санкт-Петербурга", "Азербайджанская журналистка отвергла обвинения в оскорблении чести и достоинства",  "Главред сайта Bakupress.az прекратила голодовку".

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