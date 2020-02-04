Более 50 жителей кубанской станицы отрезаны от мира из-за подтопления

04 февраля 2020, 22:40

Спасатели организовали лодочную переправу и открыли пункт временного размещения для жителей 27 домов в станице Саратовской в Горячем Ключе после подтопления дороги.

По данным МЧС, из-за выпадения обильных осадков произошло повышение уровня воды в реке Псекупс, которая подтопила часть дороги в станице Саратовской в районе улицы Остров.

Из-за подтопления без автомобильного сообщения остаются 27 частных домовладений, в которых проживают 52 человека, детей среди них нет, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

От эвакуации жители подтопленных домовладений отказались, с ними организовано лодочное сообщение, они обеспечены запасами продовольствия и питьевой воды, отмечается в сообщении.

В станице в местной школе был подготовлен и развернут пункт временного размещения на 200 человек, сообщила администрация Краснодарского края.

Спад воды на улице Остров прогнозируется ночью, с наступлением светового дня дорогу обследуют и решат вопрос о возможности проезда по ней автомобилей, пишет со ссылкой на администрацию станицы Саратовской "АиФ. Кубань".

В Горячем Ключе сегодня из-за подтоплений был объявлен режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении на сайте мэрии. За минувшие сутки в городе выпало 31 мм осадков, сегодня утром уровень реки Псекупс поднимался до опасной отметки 431 мм, местами река вышла из берегов, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в августе краткосрочный ливень затопил центральные улицы в Сочи, в некоторых местах вода доходила людям до пояса. Потопления возникают из-за плохо организованной системы ливневок и некачественного их обслуживания, заявили местные жители.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 5 февраля в Горячем Ключе ожидается умеренный дождь, температура составит +2 градуса, скорость ветра 5 метров в секунду. Днем 5 февраля прогнозируется умеренный дождь при температуре +11 градусов и скорость ветра 10 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.