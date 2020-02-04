ЕСПЧ назначил компенсации по искам о похищениях на Северном Кавказе

04 февраля 2020, 20:56

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить по 80 и 88 тысяч евро жителям Дагестана и Ингушетии, пожаловавшимся на похищение силовиками их близких.

Как писал "Кавказский узел", родственники Омара Валибагандова обратились в ЕСПЧ в 2016 году.

Рассмотрев жалобу брата Омара Валибагандова, Ислама, ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 80 тысяч евро компенсации. Согласно сегодняшнему вердикту суда, нарушены четыре статьи Европейской конвенции по правам человека, защищающие право на жизнь и право на эффективные средства правовой защиты, сообщил на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

22 августа 2013 года житель Махачкалы Омар Валибагандов поехал на работу, но домой не вернулся. Родственники выяснили, что на следующий день избитого и раненого Валибагандова привезли в больницу Избербаша. Врачи вытащили у него из раны резиновую пулю, но затем силовики вновь увезли его, и с тех родные ничего не слышали о нем. Следствие отказалось возбуждать дело о похищении, указав на объяснительную, составленную от имени Валибагандова. Там говорится, что он случайно выстрелил в себя из пистолета, который нашел на пляже, а из больницы ушел добровольно. Почерковедческая экспертиза установила, что объяснение было сфальсифицировано, и Валибагандов его не писал, однако никто не был привлечен за это к ответственности, заявил в ноябре 2016 года ПЦ "Мемориал".

Еще одно сегодняшнее решение ЕСПЧ было вынесено по жалобе жительницы Ингушетии Пятимат Аушевой. Она заявила, что в 2012 году ее сына Руслана Аушева похитили на вокзале в Минеральных Водах люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Ведомство официально опровергло эту информацию, а расследование похищения ни к чему не привело.

Аушева обратилась в ЕСПЧ в 2017 году. Суд оценил причиненный ей моральный ущерб в 80 тысяч евро, а материальный - в восемь тысяч евро, говорится в сообщении Правозащитного центра.

По состоянию на 20.50 мск 4 февраля на сайте ЕСПЧ нет информации о решении по делу "Угурчиев и другие против России", в рамках которого подавались жалобы на похищение Велибагандова и Аушева.

Ранее, 21 января, Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 80 тысяч евро компенсации родственникам 20 уроженцев республик Северного Кавказа, похищенных в 2000-2006 годах.

"Кавказский узел" ведет хроники похищений людей в Дагестане и Ингушетии.