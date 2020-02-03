Чемпион мира по борьбе из Кабардино-Балкарии уличен в допинге

03 февраля 2020, 17:26

Допинг-тест серебряного призера Олимпийских игр и трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Биляла Махова показал положительный результат. У спортсмена не было причин употреблять допинг, заявили в Федерации спортивной борьбы России.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2019 года Международный олимпийский комитет решил передать Билялу Махову серебряную медаль Олимпиады-2012, которой лишили уличенного в допинге Давита Модзманашвили. Махов продолжает тренировки, надеясь завоевать золото на следующих Олимпийских играх, сообщил тогда его представитель.

Билял Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе. На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он завоевал две бронзовые медали, выступая сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, говорится на сайте Федерации спортивной борьбы России.

По данным Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА), в организме Биляла Махова обнаружено запрещенное вещество, сообщил сегодня президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он уточнил, что проба на допинг была взята у Махова 13 января.

"Я после этого встречался с Билялом. Он не исключает наличия в организме этой субстанции - гормона роста. И его объяснение не связано со спортивной деятельностью или травмами, которые у него были. А процесс реабилитации он проходит в Германии. Речь идет, как он объясняет, несколько о других вещах, связанных с принятием его супругой комплекса препаратов. Билял не обращался к нам за возможностью оказать поддержку. Он сказал - это моя проблема и я сам постараюсь ее решить", - процитировал сегодня Мамиашвили "Р-спорт".

Михаил Мамиашвили подчеркнул, что Махов не входил в олимпийскую сборную. "Он не в сборной, он ни на что не претендовал, но мы обсуждали с ним возможность участия в Олимпийских играх в Токио. Я сказал ему - будешь в нормальном состоянии, можешь заявить о себе как о кандидате на участие в Олимпийских играх, для начала поборешься на международном старте. Билял тренировался по своему плану, его постоянно преследовали травмы, он лечился и консультировался в Германии", - привел сегодня слова Михаила Мамиашвили ТАСС.

На сайте РУСАДА к 17.20 мск 3 февраля нет информации о результатах январского допинг-текста Биляла Махова.