Ласицкене пригрозила покинуть Россию из-за допингового скандала

26 сентября 2019, 11:21

Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене сообщила, что уедет тренироваться в другую страну, если Российское антидопинговое агентство лишат статуса соответствия.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Мария Ласицкене выиграла финал престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига" и одержала победу в общем зачете в этом турнире в четвертый раз. В сентябре спортсменка выиграла турнир на международном мемориале Камилы Сколимовской в польском городе Хожуве. Несколькими днями ранее спортсменка стала бронзовым призером турнира в Минске.

В марте 2018 года Мария Ласицкене попала в список лучших легкоатлетов мира по итогам зимнего сезона по версии американского журнала Track and Field News. Личный рекорд спортсменки - 2,06 метра.

Скандал с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в отношении которого запущена процедура лишения статуса соответствия, отразится на российских спортсменах, которые уже на чемпионате мира в Дохе вынуждены выступать под нейтральным флагом, сообщила легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене.

"К Дохе флаг нам не вернут. Печально, но там мы будем выступать в нейтральном статусе... Это действительно сложно, но это нас не убьет", - процитировал 25 сентября Ласицкене портал Teamrussia.pro, созданный при поддержке Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета.

По словам Ласицкене, если РУСАДА лишат статуса, она уедет тренироваться из России, чтобы участвовать в Олимпиаде в Токио в 2020 году. "В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет... Если вновь отстранят [РУСАДА], то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров", - написала Ласицкене 24 сентября на своей странице в Instagram.

Спортсменка также отметила, что она будет "отстаивать свое право выступить на Олимпиаде". "Если потребуется пойти в [Спортивный арбитражный суд], я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена", - написала Ласицкене.

Пост был выложен 24 сентября и к 11.30 мск сегодня набрал 17 618 просмотров.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе начнется завтра, 27 сентября, и продлится до 6 октября. Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.

О том, что WADA инициировало лишение статуса соответствия РУСАДА, стало известно после проведенного слушания в Токио, написало 23 сентября РИА "Новости". WADA при расследовании базы данных Московской антидопинговой лаборатории выявила признаки фальсификации данными: 298 российских спортсменов были заподозрены в нарушении антидопинговых правил, проинформировал 2 июля ТАСС.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 2017 году допустила семерых россиян к участию в международных соревнованиях, в том числе Марию Кучину (Ласицкене), после того как летом 2016 года ассоциация отказала почти всем российским легкоатлетам в допуске к участию в Олимпиаде-2016 в связи с разгоревшимся допинговым скандалом. В итоге российские легкоатлеты были лишены права принимать участие в международных турнирах. Ряд спортсменов, в числе которых Ласицкене, подали заявки на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

