Билял Махов. Кадр из видео пользователя wretlingarena https://www.youtube.com/watch?v=FD9Kzwf0huE

17 января 2019, 20:41

Махов получит серебро Олимпиады-2012 из-за дисквалификации грузинского борца

МОК из-за допинга лишил серебра Олимпиады-2012 Давита Модзманашвили, и теперь его медаль будет передана борцу из Кабардино-Балкарии Билялу Махову. Махов продолжает тренировки с целью завоевать золото на следующих Олимпийских играх, сообщил его представитель.

Как писал "Кавказский узел", на соревнованиях Олимпиады в Лондоне в 2012 году в весовой категории 120 кг по вольной борьбе победителем стал уроженец Северной Осетии и член сборной Узбекистана Артур Таймазов. Он выиграл финальную схватку у Давида Модзманашвили из Грузии, а бронза досталась Билялу Махову, который неоднократно становился чемпионом мира. При этом Махов неудачно выступил на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 году. Билял Махов - уроженец Нальчика, долгое время он тренировался в Дагестане.

Давит Модзманашвили лишен серебряной медали Олимпийских игр 2012 года, так как признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В допинг-пробе грузинского спортсмена было обнаружено запрещенное вещество, и теперь он должен сдать полученную на соревнования медаль, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В настоящее время Давит Модзманашвили выступает за Узбекистан, отмечается в сообщении.

Известие о возможном получении серебряной медали Олимпиады-2012 не вызвало особых эмоций у Биляла Махова, сообщил его представитель Тигран Аванян. "Узнав о дисквалификации Давита Модзманашвили, я связался с Билялом, которому должна быть передана серебряная медаль. И он сказал: я давно слышал разговоры о его возможной дисквалификации. Но что тогда, что сейчас эта информация никаких эмоций у меня не вызвала", - рассказал Тигран Аванян

Он отметил, что после длительной паузы, которая была связана с операциями и процессом восстановления, Махов намерен начать выступления в турнирах. "Билял сейчас активно тренируется на ковре, в полную силу, и в ближайшие месяцы планирует возобновить выступления. А его целью по-прежнему является золотая медаль Олимпийских игр", - подчеркнул Тигран Аванян, слова которого приводит РИА Новости.

Новости о выступлениях спортсменов с юга России и республик Южного Кавказа на Олимпиадах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде”.

Примечание:

"Дагестанский спортсмен стал чемпионом мира по вольной борьбе", "ОКР потребовал повторно аннулировать золотую медаль Зубкова в Сочи", "Билял Махов решил приостановить спортивную карьеру до 2018 года".

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