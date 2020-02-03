Блогер Мехман Гусейнов заявил о попытке подкупа конкурентом на выборах

03 февраля 2020, 14:09

Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов обвинил главу партии "Движение Национального возрождения" Фараджа Гулиева в попытке подкупа с целью отзыва его кандидатуры на внеочередных парламентских выборах 9 февраля. Гулиев опроверг обвинение, заявив, что предлагал деньги на лечение Гусейнова.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и Партия народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

Мехман Гусейнов выдвинут кандидатом в депутаты от блока "Движение". Он является председателем правозащитной структуры "Институт свободы и безопасности репортеров", говорится в биографической справке о Гусейнове, подготовленной "Кавказским узлом".

Гусейнов и Гулиев баллотируются по 31-му Сураханскому второму избирательному округу. Гусейнов обнародовал аудиозапись беседы, где Гулиев предлагает ему деньги для снятия с выборов. Гулиев подтверждает факт встречи, однако, заявляет, что предлагал деньги в качестве помощи лечению Гусейнову. Эксперты усматривают в этом инциденте признаки преступления и считают, что против Гулиева должно быть начато расследование.

Гусейнов распространил аудиозапись их разговора на своей странице в Facebook поздно вечером 1 февраля. На аудиозаписи Гусейнов беседует с человеком, которого называет Фараджем Гулиевым. Они обсуждают тему выборов и собеседник Гусейнова предлагает ему отозвать свою кандидатуру в пользу него и обещает за это поддержку, в том числе материальную. "Я не говорю, что вы слабы. Как блогер, наверное, ты и близко меня к себе не подпустишь. Ты силен (в блогерстве). Если прагматически - мы договариваемся, то договоримся: ты отходишь от выборов в пользу меня. Не то, что отойди, будь со мной. На этом этапе мы (вместе) поведем борьбу", - сказал собеседник Гусейнова, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Гусейнов отвечает, что сам способен победить в выборах. Но его собеседник выражает сомнения по этому поводу и предлагает не тратить силы впустую. "Я и чуть раньше сказал, что не воспринимай это как взятку, если тебе помощь понадобится для лечения я могу дать тебе 10-15 тысяч (манатов, это 6-9 тыс. долларов), готов и больше дать", - говорит Гулиев", - говорит мужчина.

Блогер сообщил, что Фарадж Гулиев предложил ему встречу в середине января, состоялась она 21 января. "Я сказал, что еду в Грузию на медобследование. Потом он еще звонил и настоятельно просил о встрече. Наконец, я согласился пойти на встречу. Но я предполагал, что могут быть провокации и взял с собой моего полномочного представителя Ульви Гасанли и еще одного журналиста. Мы пошл в офис Гулиева подготовленными. Гулиев настоял, чтобы встреча была тет-а-тет. Тогда и была сделана мной запись", - рассказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Мехман Гусейнов утверждает, что Фарадж Гулиев открыто предложил ему сняться с выборов и поддержать его. "Он обещал назначить меня своим помощником, помочь в создании молодежной организации, предлагал мне привлечь на его сторону и мою команду. Он называл конкретные суммы - 10-15 тысяч манатов и даже больше, завуалировав это якобы помощью для лечения. Если он такой благородный и гуманный, то помогал бы своим избирателям. Он уже два созыва как депутат в этом округе, где значительная часть населения бедствует. Я не мог не обнародовать эту запись. Пусть избиратели знают, кто их представлял в парламенте и еще хочет избираться туда", - заявил Гусейнов.

Он отметил, что 3 февраля направил официальные обращения для расследования аудиозаписи в окружную избирательную комиссию, ЦИК и генеральную прокуратуру Азербайджана.

Гулиев подтвердил, что действительно предлагал Гусейнову отозвать свою кандидатуру и быть его доверенным лицом.

"Я совершенно нормально пригласил моего соперника Мехмана Гулиева и предложил ему сняться с выборов и стать моим доверенным лицом, быть представленным в нашей молодежной организации. В ходе беседы он сказал, что у него на ногах опухоль и возможно злокачественная. Он сказал, что сдал анализы и, если подтвердится, что опухоль злокачественная, снимется с выборов. Я ему сказал, что готов ему оказать помощь в лечении, независимо от результатов обследования. К сожалению, он записал наш приватный разговор. Просто мое воспитание не позволяет проверять карманы приходящих к нам людей. Из 45-минутной беседы он смонтировал 5-6 минутную запись, исказив суть разговора", - заявил Гулиев корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперты считают, что обнародованная блогером запись должна быть предметом расследования.

"Согласно Избирательному кодексу, вмешательство в участие в выборах кандидата, оказание на него давления или подкуп его какими-либо предложениями, посулами запрещаются", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Института демократических инициатив (ИДИ), бывший член ЦИК Акиф Гурбанов.

На его взгляд, в данном случае Гусейнов должен обратиться в Окружную избирательную комиссию (ОИК), которая, с учетом возможного состава преступления в произошедшем правонарушении, должна направить материалы в прокуратуру. "Если есть утверждения о составе преступления, то их должны расследовать правоохранительные органы", - подчеркнул Гурбанов.

Он считает, что "налицо факт предложения кандидату сняться с выборов, обещание ему денег, и это предано огласке".

"Фарадж Гулиев говорит, что предложение о предоставлении Мехману Гусейнову материальных средств сделал для его лечения. Мехман Гусейнов же говорит, что это преследовало цель подкупа. В любом случае, вопрос должен быть расследован. Ибо предложение о помощи для лечения, если оно увязывается с каким-то условием, является неправомерным. Тем более, что это происходит в контексте выборов", - заявил Гурбанов.

Он уверен, что есть основания для отмены ЦИК регистрации кандидатуры Гулиева.

Другой эксперт в области права, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли усматривает в данном случае признаки преступления по ст. 312-1.2 УК Азербайджана (незаконное воздействие на решение должностного лица, торговля авторитетом). По его словам, эта статья предусматривает ответственность за передачу материальных благ или иных привилегий для воздействия на решение должностного лица. При этом Мамедли отметил, что кандидат в депутаты Гусейнов является должностным лицом, и это оговорено в статье 308.2 УК Азербайджана (злоупотребление должностными полномочиями).

"В примечаниях этой статьи указано, что в круг "должностных лиц" отнесены также лица, кандидатуры которых на выборные должности в государственных органах зарегистрированы в установленном законом порядке. Речь идет и о кандидатах в депутаты, которые зарегистрированы ЦИК", - заявил Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мамедли, публикации СМИ являются основанием для того, чтобы прокуратура начала расследование. "Прокуратура должна дать правовую оценку действиям Гулиева. А ЦИК в связи с предложением Гулиевым сопернику сняться с выборов с посулами оказания денежной помощи должна аннулировать регистрацию Гулиева", - уверен Мамедли.

В Азербайджане и ранее имели место скандалы с обвинениям во взятках на выборах. 25 сентября 2012 года на сервисе YouTube была опубликована видеозапись переговоров трех человек, обсуждающих сумму взятки за избрание в парламент Азербайджана на выборах 2005 года. 27 сентября 2012 года бывший ректор частного университета Эльшад Абдуллаев заявил, что на размещенном им видео запечатлены бывший депутат парламента Гюляр Ахмедова и ее подруга Севиндж Бабаева. 8 января Гюляр Ахмедова, отказавшаяся по собственному желанию от мандата депутата, была взята под надзор полиции. 2 декабря 2013 года суд приговорил Ахмедову к трем годам лишения свободы, а 5 мая 2014 года принял решение о ее освобождении.