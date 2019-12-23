ПНФА сочла политическим арест своего активиста в Азербайджане

23 декабря 2019, 21:02

Активист Партии народного фронта Азербайджана Кенан Азизли 22 декабря был арестован на десять суток по обвинению в неподчинении полиции. В партии считают, что его преследуют на основе сфабрикованного обвинения по политическим мотивам.

Член молодежного комитета и Сумгаитской городской организации Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) был задержан вечером 21 декабря в городе Сумгаите, сообщила сегодня зампред партии Гезяль Байрамлы.

"Кенана забрали прямо из квартиры и увезли в отделение городского управления полиции. 22 декабря над ним был проведен закрытый судебный процесс, и он арестован на десять суток", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам зампреда ПНФА, Кенан Азизли был признан виновным по ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП Азербайджана.

"Членам семьи об аресте сообщили постфактум. Решение суда пока не выдали. Поэтому, какие конкретно действия ему вменили, мы не знаем. Но очевидно, что его арестовали по сфальсифицированному обвинению. Кенан стал 99-м активистом нашей партии, приговоренным к административному аресту в этом году. И подавляющее большинство арестовано именно за неповиновение полиции. Интересно, что обычно аресты проводятся накануне и во время митингов. Но сейчас мы не планировали каких-либо акций. Видимо, теперь решили проводить аресты для профилактики", - считает Гезяль Байрамлы.

По ее мнению, молодого человека преследуют за активную политическую деятельность, участие в протестных акциях и критические посты в адрес властей в социальных сетях. "Мы привлечем к защите Кенана независимого адвоката и обжалуем арест", - заявила Байрамлы.

Координатор Комитета против репрессий и пыток Намизад Сафаров, комментируя арест Азизли, отметил, что лишение активиста возможности связаться с близкими и пригласить адвоката по выбору - это нарушение прав, гарантированных Европейской конвенцией. Еще одним нарушением он назвал проведение закрытого процесса над активистом.

"Разбирательства по административным делам, согласно законодательству, должны проводиться открыто", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Сумгаитском городском суде подтвердили информацию об аресте Азизли. Получить комментарии в пресс-службе МВД не удалось.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".