Азербайджанский политзаключенный Асиф Юсифли вышел на свободу

25 ноября 2019, 13:55

Член президиума партии Народного фронта Азербайджана Асиф Юсифли был освобожден сегодня после пятилетнего заключения. Он настаивает, что невиновен и стал жертвой политического преследования.

Как информировал "Кавказский узел", члена президиума высшего меджлиса партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Асифа Юсифли 30 июля 2015 года приговорили к 7,5 года заключения по обвинению в мошенничестве и подделке документов. В мае 2016 года Верховный суд Азербайджана сократил ему срок наказания до шести лет, а затем его защита добилась переквалификации обвинения на менее тяжкую статью и сокращения срока наказания на еще один год. При этом Юсифли не удалось добиться условно-досрочного освобождения.

Сегодня утром Асиф Юсифли вышел из колонии. Он заявил, что невиновен. "Я не совершал никакого преступления, я лишь хотел помочь человеку. У меня не было корыстной цели и я никакой выгоды не извлек, а мои родители возместили ущерб потерпевшей, и она отказалась от жалобы против меня. Тем не менее, меня осудили, и это подтверждений предвзятости по отношению ко мне", - сказал Асиф Юсифли корреспонденту "Кавказского узла".

Асиф Юсифли был задержан в ноябре 2014 года по делу о присвоении 7700 манатов (около 4529 долларов США). Еще одним обвиняемым в деле проходил бывший сотрудник Минобразования Азербайджана Рафиг Гусейнов, осужденный на 12,5 года. В марте 2019 года Юсифли был внесен в список политзаключенных в категории "члены оппозиционных партий и движений".

Следствие по делу Юсифли было предвзятым, считает глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. "Несмотря на то, что потерпевшая отказалась от жалобы против него, а бывший сотрудник Минобразования признал, что Юсифли был не при чем, и он всего лишь передал деньги от женщины для перевода ее сына в другой вуз, ему назначили суровое наказание. Он незаслуженно провел пять лет в тюрьме. Суд даже не принял во внимание его инвалидность, участие в боевых действиях в защиту территориальной целостности Азербайджана", - отметил Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Юсифли связал свое дело с попыткой властей ослабить оппозицию перед парламентскими выборами. "Мне также никак не могли простить наши протестные акции в 2013 году", - сказал Юсифли.

В декабре 2013 года полиция разогнала протестующих, которые собрались в центре Баку, обвинив власти в самоубийстве ветерана Карабахской войны Заура Гасанова. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Оппозиционер отметил, что не испытывал давления, находясь в заключении. При этом он пожаловался на уменьшение пенсии по инвалидности. "Эти пять лет я занимался физической культурой, самообразованием, много читал. Конечно, эти годы были вычеркнуты из моей жизни. Но, с другой стороны, я закалил волю. К сожалению, нарушение моих прав продолжалось и в тюремном заключении. Меня перевели из категории инвалида первой группы в во вторую группу, в которой пенсия меньшая. Это абсурд, ведь моя кисть не восстановилась и рука все еще нетрудоспособна", - отметил Юсифли.

Он подчеркнул, что рад выйти на свободу не по амнистии. "Я рад, что полностью отбыл срок, что меня не помиловали. Я не хочу никаких одолжений от этого режима. Я продолжу политическую деятельность за демократию в Азербайджане», - сказал Юсифли.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".