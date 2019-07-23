Суд оставил без удовлетворения жалобу оппозиционера Юсифли на отказ в УДО

23 июля 2019, 00:02

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Асифа Юсифли. Судья учел негативную характеристику, выданную активисту руководством колонии, сам Юсифли заявил о предвзятом отношении к нему по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", член президиума высшего меджлиса ПНФА Асиф Юсифли 30 июля 2015 года был приговорен к 7,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве и подделке документов. В мае 2016 года Верховный суд Азербайджана сократил ему срок наказания до шести лет, а затем его защита добилась переквалификации обвинения на менее тяжкую статью. 29 мая Сураханский районный суд Баку не удовлетворил просьбу оппозиционера об условно-досрочном освобождении. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

После помилования осужденных в тюрьмах Азербайджана остаются 87 политзаключенных, говорится в исследовании союза "За свободу политзаключенных Азербайджана", опубликованном в конце марта. Асиф Юсифли был внесен в обновленный список политзаключенных в категории "члены оппозиционных партий и движений".

Рассмотрение жалобы Асифа Юсифли состоялось 22 июля в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова. Юсифли пришли поддержать около 30 активистов ПНФА, передает корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания адвокат Эльчин Садыгов обратил внимание на то, что до завершения срока наказания Юсифли остается четыре месяца.

"Асиф Юсифли сначала осудили на 7,5 года лишения свободы, несмотря на то, что потерпевшая сторона отказалась от претензий к нему, поняв, что мой подзащитный просто хотел помочь женщине в переводе ее сына в другой вуз, и деньги были присвоены другим человеком, который был впоследствии осужден за мошенничество по другому делу. Он сам тоже признался, что Юсифли не виновен", - заявил Садыгов.

Он также напомнил, что родители активиста возместили ущерб потерпевшей и она отказалась от претензий.

"Апелляционный суд сократил срок наказания до шести лет лишения свободы, однако в связи с изменениями в законодательстве наказание за инкриминируемые Юсифли действия ввиду незначительности суммы было смягчено до пяти лет лишения свободы. Теперь остается четыре месяца до завершения срока наказания. С учетом того, что он почти полностью отбыл наказание, прошу условно-досрочно освободить моего подзащитного", - сказал адвокат.

Асиф Юсифли был задержан в ноябре 2014 года. По данным МВД Азербайджана, он уклонялся от следствия по уголовному делу, возбужденному по факту присвоения 7 700 манатов (по нынешнему курсу - 4 529 долларов США) гражданки Фариды Зульфугаровой. Юсифли своей вины не признал, а причиной уголовного преследования назвал свою политическую деятельность. Еще одним обвиняемым в деле проходил экс-сотрудник Минобразования Азербайджана Рафиг Гусейнов, в 2011 году осужденный на 11 лет. Суд увеличил ему срок заключения до 12,5 года.

Доводы руководства колонии № 16 о том, что Юсифли, получивший выговор, "не исправился и не раскаялся в совершенном преступлении", Садыгов назвал "несостоятельными".

"Выговор Асифу Юсифли был вынесен в октябре прошлого года, когда в той же колонии был "обнаружен нож" у советника главы ПНФА Мамеда Ибрагима. Тогда Юсифли и журналисту Афгану Мухтарлы вынесли выговор из-за того, что они общались с Ибрагимом в колонии. Непризнание вины не может считаться основанием для отказа в УДО", - подчеркнул защитник.

Сам Асиф Юсифли сказал, что "не раскаивается", потому что не совершал преступления.

"В характеристике написано, что я не исправился, веду "пропаганду против государства". Как я могу вести пропаганду против государства, если я сам с юного возраста участвовал в борьбе за независимость Азербайджана, участвовал в боевых действиях в защиту территориальной целостности страны. Меня также обвиняют в том, что я не продолжил в колонии свое образование. Я имею высшее образование юриста, зачем мне получать новое образование? С другой стороны, в колонии всего две профессиональные школы - на обучение малярному и сварочному делу. Но я инвалид и все равно не смогу выполнять эти работы", - заявил член ПНФА.

Он убежден, что негативную характеристику ему дали "из-за предвзятого отношения, связанного с политическими убеждениями".

Во время судебного заседания представитель колонии выступил против смягчения наказания Юсифли. Суд оставил жалобу без удовлетворения, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Эльчин Садыгов выразил сожаление по поводу решения суда, отметив, что теперь все правовые средства добиться для его подзащитного освобождения по УДО исчерпаны. В комментарии "Кавказскому узлу" он пояснил, что новое заявление об освобождении по УДО можно будет подать только через три месяца, пока оно будет рассмотрено, срок наказания истечет.

"Власть демонстрирует против Асифа Юсифли непонятное ожесточение. Человек воевал в защиту родины, стал инвалидом на войне. У него на попечении малолетние дети, один ребенок болеет сахарным диабетом. Зачем его удерживать в колонии до последнего дня?" - сказала 22 июля корреспонденту "Кавказского узла" зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

Комментариями представителя Бакинского апелляционного суда по поводу отказа в рассмотрении жалобы Асифа Юсифли "Кавказский узел" пока не располагает.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".