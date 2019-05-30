Афган Мухтарлы. Фото: фрагмент листовки участников акции в защиту азербайджанского журналиста https://www.irfs.org/wp-content/uploads/2017/05/afgan-mukhtarli.jpg

30 мая 2019, 06:31

Участники акции в Тбилиси потребовали освободить Афгана Мухтарлы

Азербайджанские активисты на митинге в Тбилиси поддержали Афгана Мухтарлы. В преследовании журналиста, осужденного в Азербайджане, есть вина  и властей Грузии, заявили участники акции. 

Как писал "Кавказский узел", 30 мая 2017 года оппозиционный азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, эмигрировавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и насильно доставлен в Баку. 12 января 2018 года суд приговорил журналиста Афгана Мухтарлы к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. В апреле 2019 года Мухтарлы пожаловался на ухудшение его самочувствия в тюрьме.

В Тбилиси у здания правительственной канцелярии и перед парламентом группа азербайджанских активистов провела 29 мая акцию в поддержку приговоренного в Азербайджане к шести годам тюремного заключения оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы.

Участники акции держали в руках плакаты "Свободу Афгану Мухтарлы!", "Цена расследователю 2 миллиарда долларов!" и другие, сообщило на своем сайте Meydan.tv.

Целью митинга было привлечение внимания к делу Мухтарлы, заявил участник акции, член движения NİDA Илькин Рустамзаде.

"Мы демонстрируем, что внимательно отслеживаем дело Афгана Мухтарлы и делаем все для его освобождения. Мы призываем власти Грузии и Азербайджана совместно положить конец сотворенному ими беззаконию против Афгана и требуем его освобождения", - цитирует Рустамзаде Contact.az.

Власти были уведомлены о похищении Мухтарлы, которое произошло на фоне вложения Азербайджаном в Грузию инвестиций в размере двух миллиардов долларов, заявил участник акции Байрам Мамедов.

О похищении оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы "Кавказский узел" рассказал в материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси". В статье говорится о том, что предшествовало похищению, и почему власти Грузии фактически закрыли глаза на этот инцидент. 10 апреля премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ПАСЕ, что грузинская сторона сотрудничает с Азербайджаном по делу о похищении журналиста Афгана Мухтарлы. Это не подтверждается действиями грузинской стороны, считает адвокат Зибейда Садыгова. Власти Грузии не предоставили защите записи с камер видеонаблюдения в день похищения журналиста, а правоохранительные органы не взяли показания у Мухтарлы, рассказал общественный защитник Самир Асадли.

Международные правозащитные организации и представители властей Грузии были проинформированы об акции, но никто из них не участвовал в ней. Акция прошла без инцидентов, сообщило "Эхо Кавказа".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".  Кроме того, "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Прокуратура Азербайджана возбудила дело против политэмигранта Турала Садыглы", "Депутаты ПАСЕ задали неудобные вопросы премьер-министру Грузии", "Мухтарлы пожаловался на плохое качество пищи в азербайджанской колонии".

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