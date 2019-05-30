Суд в Баку отказался досрочно освободить Асифа Юсифли

30 мая 2019, 01:40

Сураханский районный суд Баку не удовлетворил просьбу члена партии Народного фронта Азербайджана Асифа Юсифли об условно-досрочном освобождении. Защита обжалует это решение суда, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля 2015 года Юсифли был приговорен к 7,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве и подделке документов. В мае 2016 года Верховный суд Азербайджана сократил ему срок наказания до 6 лет, а затем защита добилась в суде переквалификации обвинения на менее тяжкую статью, но срок лишения свободы был оставлен в силе. 13 июня апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Юсифли на отказ в условно-досрочном освобождении. Защита сочла решение суда необоснованным, а в ПНФА преследование Юсифли назвали политическим.

Юсифли вновь обратился в суд с просьбой смягчить ему наказание и освободить по УДО, теперь уже в связи с отбытием половины срока наказания, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" зампред партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы,

Сураханский районный суд Баку на выездном заседании в колонии 29 мая рассмотрел обращение Асифа Юсифли и не удовлетворил его просьбу, сказала она.

"Суд руководствовался тем, что Асиф Юсифли не оплатил расходы на экспертизу в размере 50 манатов (около 30 долларов), не вступил на путь исправления, не раскаялся в содеянном", - пояснила Байрамлы.

Она рассказала, что Сураханский суд не принял во внимание инвалидность Юсифли, которую он получил при боевых действиях, а также "не учел, что у него двое малолетних детей и один ребенок страдает сахарным диабетом. Это показатель жестокого обращения режима с несгибаемыми людьми", - сказала Байрамлы.

Азербайджанские правозащитники признали Асифа Юсифли политзаключенным.

Адвокат осужденного Бахруз Байрамов посчитал решение суда необоснованным.

«Оснований полагать, что Юсифли не встал на путь исправления, нет. Он не имеет дисциплинарных взысканий. Более того, он является инвалидом и законодательство предусматривает смягчение наказания для этой категории лиц», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат. Он заявил, что защита подаст апелляцию.

Сотрудник Сураханского районного суда Баку подтвердил, что прошение Юсифли об освобождении по УДО было отклонено.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов" на "Кавказском узле". Справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане" подготовлена "Кавказским узлом".