Родители умерших от СПИДа детей потребовали извинений от властей Калмыкии

02 февраля 2020, 03:06

Одиночные пикеты в Элисте провели четверо жителей Калмыкии, чьи дети были заражены ВИЧ в 1988 году и впоследствии умерли от СПИДа. Они потребовали от властей Калмыкии принести им официальные извинения и назначить ежемесячные выплаты.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2012 года президиум Верховного суда Калмыкии обязал республиканскую детскую больницу выплатить родителям детей, которые были в 1988 году заражены ВИЧ-инфекцией, по 300 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Семьи детей, зараженных ВИЧ-инфекцией, почти четверть века безрезультатно требовали от государства компенсации за моральный ущерб, и в июне 2011 года они подали иск в Элистинский городской суд. В сентябре 2011 года было отменено постановление о прекращении уголовного дела по факту заражения детей СПИДом, а 9 ноября 2011 года Элистинский городской суд вынес решение о взыскании с республиканской детской больницы в Калмыкии средств на выплату компенсаций морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждому из семерых истцов. При этом пострадавшие требовали в качестве компенсации морального вреда по пять миллионов рублей. Всего следствием признаны потерпевшими 74 человека.

Родители детей, умерших от СПИДа, провели серию одиночных пикетов у Дома правительства 31 января. Примерно с 13.00 до 13.30 мск они стояли с плакатом, на которой было написано требование официально извиниться «за убийство» детей, сообщил 1 февраля корреспонденту «Кавказского узла» один из участников пикета, 63-летний Очир Шовгуров, чей сын умер в 1998 году.

«Требования адресованы властям республики. Пусть сначала хотя бы от лица главы Калмыкии прозвучат официальные извинения. А потом уже – от президента и премьер-министра России. Перед нами ведь до сих пор никто не извинился», - пояснил Шовгуров.

По его словам, родители умерших детей также требуют обеспечить их санаторно-курортным лечением, ежемесячными пособиями или надбавками к пенсии.

«Кроме того, мы требуем назначить нам достойную единовременную выплату, сопоставимую с выплатами пострадавшим в результате катастроф. В таких случаях государство выплачивает по 10-15 миллионов, а та сумма, которую мы выбили в судах за смерть наших детей - просто насмешка. Как и прошлогодние сто тысяч от правительства Калмыкии», - добавил участник пикета.

На сессии Народного хурала 4 октября 2019 года спикер парламента Анатолий Козачко заявил, что родителям умерших от СПИДа детей в Калмыкии будет оказана единовременная помощь в размере ста тысяч рублей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента республики.

Шовгуров отметил, что свои требования неформальная инициативная группа родителей изложила в заявлении, направленном главе Калмыкии Бату Хасикову в августе прошлого года.

«Реакции до сих пор нет. Единственное, (руководитель администрации главы Калмыкии Чингис) Бериков на встрече с женщинами - матерями умерших детей сказал, что законных оснований для выполнения наших требований нет. Хотя мы знаем, что федеральный центр передал все полномочия по этому вопросу нашему хуралу», - рассказал он.

73-летняя Людмила Черноусова, которая также приняла участие пикете, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что государство должно выплачивать им пособия, потому что виновно в смерти детей.

«Моей дочери было десять лет, когда она попала в больницу – сломала ногу, играясь на улице. В больнице заразили вирусом. Восемь лет дочь болела, умерла в 1996 году. Гонения были на всю семью. Сын плакал, потому что никто с ним не хотел играть: во дворе, в школе все от него шарахались, называли «спидником». Переживания отразились на его здоровье. В 32 года он умер от сердечной недостаточности», - рассказала Черноусова.

По ее словам, многие родители ВИЧ-инфицированных детей все еще боятся говорить о своих проблемах. «Гонения были такие, что они до сих пор опасаются проблем на работе, в своем окружении. А мы на пенсии, нам боятся нечего. Мы уже свое отбоялись», - добавила она.

Все, у кого дети были заражены ВИЧ, получают маленькие пенсии, потому что в свое время лишились работы и теперь не имеют непрерывного стажа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Горобченко, потерявший 16-летнего сына в 1993 году.

«Когда наши дети умирали, мы даже не могли указать настоящую причину смерти, потому что боялись, что нам не дадут их похоронить на кладбище. Представьте, какое отношение было. Работу все потеряли. Стаж, естественно, не заработали. Мне скоро 64 года. Живу от пенсии к пенсии. На Черное море не могу съездить, здоровье поправить, хотя вроде недалеко ехать», - рассказал Горобченко.

Еще одна участница пикета 67-летняя Мария Шолдаева заявила, что ей уже неважно, найдут ли истинный виновных в смерти ее сына.

«Сына заразили, когда ему было девять месяцев. Он прожил четыре года, умер в 1992 году. Мы жили в поселке в Яшкульском районе. Нас грозились сжечь. Даже родственники от нас шарахались. Понятно, они за своих детей боялись. 1988 год – мы сами не знали, что такое ВИЧ, СПИД. Столько всего натерпелись. Нам теперь скоро умирать, а у нас до сих пор натянутые отношения с родственниками. Детей похоронили. Какая уже разница, кто виновен во всем этом. Пусть нам ежемесячные выплаты назначат, чтобы мы могли свое здоровье поддерживать, выезжать на отдых», - сказала Шолдаева.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в 2018 году трое детей и двое взрослых заразились ВИЧ в инфекционной больнице Буденновска из-за того, что старшая медсестра не проконтролировала работу с мединструментами. Суд назначил компенсацию лишь одному из пострадавших. Сотрудники больницы в Буденновске, причастные к заражению ВИЧ пациентов, уволены или привлечены к ответственности, сообщил 21 ноября губернатор Владимир Владимиров.