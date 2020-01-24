Полицейский обвинен в смерти жителя Ставрополья

24 января 2020, 15:47

Передано в суд дело о причинении смерти по неосторожности, возбужденное против сотрудника патрульно-постовой службы в Ессентуках. Задержанный им пожилой мужчина скончался, ударившись об асфальт.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. По данным следствия, задержанный был пьян и нарушал общественный порядок. Сотрудники мобильного взвода патрульно-постовой службы привезли его к зданию отдела полиции. Согласно обвинительному заключению, один из полицейских повел себя грубо, когда задержанный выходил из машины.

"Обвиняемый, понимая, что административно задержанный гражданин является лицом пожилого возраста, находится в состоянии алкогольного опьянения, а его руки за спиной зафиксированы наручниками, в момент выхода мужчины из отсека служебного автомобиля потянул его за ворот куртки, вследствие чего потерпевший оступился и упал, ударившись головой об асфальт", - говорится в сообщении прокуратуры.

Дело передано в в Ессентукский городской суд, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Ставропольского края. По статье о причинении смерти по неосторожности обвиняемому грозит до трех лет заключения.

К 15.47 мск 24 января на сайте краевого управления Следкома нет информации об этом деле, а на сайте регионального главка МВД отсутствует комментарий относительно смерти задержанного и предъявленного полицейскому обвинения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2019 года бывший сотрудник УМВД по Ставропольскому краю был признан виновным в ДТП, жертвами которого стали два человека. Суд приговорил его к 4,5 года колонии-поселения.