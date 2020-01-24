Зарисовка истории Патимат Юсуповой. Рисунок: Сергей Грецкий

24 января 2020, 12:03

Пятимат Юсупова объяснила свой иск к МВД на 20 миллионов

Сестра погибшего от пыток в ингушском центре "Э" Магомеда Далиева, которая предъявила иск к МВД республики на 20 миллионов рублей, рассказала, что в борьбе за справедливое расследование дела о гибели брата ей пришлось пережить постоянные угрозы, слежку, клевету. Несмотря на проблемы со здоровьем Пятимат Юсупова намерена продолжать правозащитную деятельность.

Иллюстрированный рассказ "Я просто не боялась и шла вперед" о борьбе Юсуповой (Далиевой) против пытавших ее брата силовиков опубликован сегодня на "Кавказском узле" в разделе "Фотоальбомы".

Автор: Изабелла Евлоева. Художник: Сергей Грецкий

Как информировал "Кавказский узел", Пятимат Юсупова в ноябре 2019 года подала иск к МВД Ингушетии с требованием взыскать 20 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с гибелью брата от пыток в ЦПЭ. Также представитель истицы потребовал привлечь в качестве соответчика бывшего начальника Сунженского отдела МВД Магомеда Бекова, который был приговорен к трем годам колонии по делу о пытках Магомеда Далиева в ЦПЭ. Первое заседание после предварительных слушаний в Магасском районном суде Ингушетии прошло 21 января, но в связи с отсутствием прокурора судья решил перенести процесс на 6 февраля.

50-летний Магомед Далиев был задержан силовиками по подозрению в причастности к разбойному нападению на отделение банка, он скончался от пыток в ингушском ЦПЭ 16 июля 2016 года. По делу о пытках задержанных, в том числе Магомеда Далиева и его жены Марем Точиевой, был осужден бывший глава Центра по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ России по Ингушетии Тимур Хамхоев и другие сотрудники ведомства. Пятимат Юсупова была признана потерпевшей по делу о пытках в ингушском центре "Э".

"Эту сумму в 20 миллионов адвокат мой счел приемлемой, так как за три года со дня смерти Магомеда я потратилась очень много... на перелеты, самолет, автобусы, экспертизы, адвокатов, проживание в гостинице и прочие расходы - я и не считала. Приходилось оставлять работу, все дела, лишь бы довести до суда этих преступников, поэтому я согласилась с названной адвокатом суммой в 20 миллионов. С Челябинска, где мы живем с мужем, очень дорого было летать в Ингушетию и в Нальчик, там шли суды. Но ни за какие деньги не вернуть убитого брата с того света, это никакие миллионы не компенсируют", - сказала Пятимат Юсупова корреспонденту "Кавказского узла".

Пятимат Юсупова, узнав о смерти брата во время допроса и пыток, приехала в Ингушетию из Челябинска и стала добиваться ареста и следствия для убийц брата. В ходе своей борьбы она рассказала о бездействии силовиков, о грубых нарушениях прав человека в силовых органах Ингушетии. Открытое уголовное дело стало не просто резонансным, таких масштабов претензий следствия к силовикам в Ингушетии, и на всем Северном Кавказе, еще не было. Пятимат Юсупова за эту борьбу была номинирована на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2017".

"В самом начале, три года назад, я не думала ни о каких деньгах, главной целью было добиться правосудия во что бы то ни стало в отношении тех, кто убил моего брата Магомеда. Не подозревала даже, что за это может быть какая-то компенсация, я уже была рада и тому, что дело дошло до суда, хотя многие меня отговаривали, и на дом приходили с деньгами от тех, кто был причастен к убийству Магомеда, и угрожали мне и моим родным, и слухи распускали про нас", - рассказала истица.

Она отметила, что "многое перенесла за это время". "Со здоровьем - ноги отнимались у меня, даже снимали с самолета, давление скакало... Много раз было такое. Когда во время суда в Нальчике мы снимали квартиру, я заметила слежку за нами, круглые сутки под окнами стояла машина, в которой сидели мужчины в штатском и следили за нашими окнами. Как мне приходилось даже детей прятать, потому что угрожали по телефону и в Интернете", - вспоминает сестра Магомеда Далиева.

По словам Юсуповой, ее шантажировали другим братом, чтобы она прекратила свою борьбу за справедливое расследование смерти брата. "Говорили, что одного брата потеряла, второго брата потеряешь", - сказала она.

Магомед Далиев оказался в ЦПЭ, так как был заподозрен в причастности к разбойному нападению на отделение банка. Силовики предполагали, что соучастницей нападения была его супруга, работавшая в банке кассиром. На теле Далиева были обнаружены следы избиения и пыток током, хотя первоначально его смерть объясняли сердечным приступом. Смерть Далиева вызвала широкий общественный резонанс. Пятимат Юсупова в мае 2018 года в суде рассказывала, что после смерти брата от родственников главы центра Тимура Хамхоева поступали угрозы.

"Я намерена и дальше отстаивать доброе имя Магомеда. Мне и самой очень интересно, кто же ограбил этот банк, куда делись деньги и почему после убийства брата эта история с ограблением затихла - это очень подозрительно, почему потеряли интерес к нему. Распускали слухи про него, что он якобы замешан в ограблении, и про меня, что я судима... А справку об отсутствии судимости я получила и отдала ее судье, чтобы пресечь эти слухи", - заявила Юсупова.

Она отметила, что на своем опыте поняла, как приходится людям, попавшим в сложные ситуации, и намерена продолжать свою правозащитную деятельность. "Ко мне обращаются заключенные с разными просьбами, кто-то нуждается в лечении, над кем-то издевается администрация [исправительного учреждения], ездим по тюрьмам в разных городах России и проверяем эти случаи. Если заключенный действительно нуждается в помощи, то помогаем, чем можем. В Facebook есть наша страница "Тюрьма и право", где публикуем эти отчеты, и я намерена продолжать эту работу", - сказала Юсупова.

Напомним также, что в мае 2019 года мать Магомеда Далиева Лемка также подала к МВД Ингушетии иск на 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Соответчиком по иску привлечен Минфин республики. Экспертиза установила, что Лемка Далиева пережила психологическую травму из-за смерти сына и понесла материальный ущерб в связи с потерей кормильца.

Обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Примечание:

"Оперативник ингушского Центра "Э" открестился от участия в задержании Альберта Хамхоева", "Свидетели подтвердили версию Альберта Хамхоева о подброшенном ему оружии", "День поддержки жертв пыток напомнил о резонансных делах на Северном Кавказе".

Автор: Магомед Алиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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