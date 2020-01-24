Пожар в сочинской многоэтажке. Кадр видео «ЧП Сочи» chpsochi.ru

24 января 2020, 09:02

Один человек погиб при пожаре в сочинской многоэтажке

Пожарные нашли тело мужчины, после того, как потушили огонь в сочинской жилой многоэтажке. 30 жильцов дома при пожаре эвакуировались самостоятельно.

Пожар произошел поздним вечером 23 января в жилом многоквартирном доме по улице Донская, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сгорела квартира на четвертом этаже здания, "спасены 19 человек". При этом 30 человек эвакуировались самостоятельно. Пожар тушили 29 человек, было задействовано шесть единиц техники, пишет ТАСС.

В Единой диспетчерской службе (ЕДС) Сочи уточнили, что пожар произошел в общежитии, спасатели обнаружили в сгоревшей комнате труп мужчины. "Пожилой житель комнаты на 4-ом этаже пятиэтажного общежития погиб во время пожара", - цитирует представителя службы "Интерфакс".

МЧС и ЕДС не сообщили, смогли ли эвакуированные жильцы вернуться домой.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в сентябре 2019 года в поселке Волна станицы Тамань Темрюкского района. В результате пожара без крова остались 39 жителей. Часть из них была временно размещена в гостинице, а часть расселилась у родственников и знакомых. Позднее люди пожаловались, что не получили помощи. Власти тогда сообщили, что выделили пострадавшим деньги, а к концу года отчитались, что вы выдали жилье погорельцам.

Примечание:

"Жертвы потопа в Туапсе провели пикеты с требованием компенсаций", "150 человек эвакуированы из-за пожара в новороссийской многоэтажке", "Жильцы многоэтажки в Краснодаре были эвакуированы из-за пожара".

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