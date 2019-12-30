Пожар на хуторе станицы Тамань Темрюкского района. 9 сентября 2019 г. Фото: официальный сайт Темрюкский район http://www.temryuk.ru/

30 декабря 2019, 18:07

Власти отчитались о выдаче жилья погорельцам на Кубани

Квартиры получили одиннадцать семей, лишившиеся жилья из-за пожара на хуторе станицы Тамань Темрюкского района, сообщили сегодня в администрации Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", после пожара 9 сентября на хуторе МТФ-1 в поселке Волна станицы Тамань Темрюкского района без крова остались 39 жителей. Часть из них были временно размещены в гостинице, а часть расселились у родственников и знакомых. Люди 11 сентября жаловались, что на тот момент не получили помощи от властей. 19 сентября власти Темрюкского района сообщили, что выделили пострадавшим по 10 тысяч рублей в качестве единовременной помощи и по 100 тысяч рублей тем, кто полностью потерял имущество, краевые власти пообещали выделить помощь тем, кто потерял единственное жилье.

Пострадавшие от пожара жители Темрюкского района получили жилье, на эти цели выделено более 29 млн рублей из резервного фонда Краснодарского края, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы администрации края. В нем уточняется, что в результате сентябрьского пожара выгорели шесть домов, из населенного пункта были эвакуированы 71 человек, 42 из них полностью утратили имущество.

На сегодняшний день новое жилье получили 36 жителей станицы - квартиры выделены одиннадцати семьям, остальным планируется приобрести жилье в начале 2020 года, пообещали власти. По их данным, единовременная материальная помощь пострадавшим в результате пожара и потерявшим имущество была выплачена из муниципального бюджета своевременно и в полном объеме, говорится в размещенной сегодня на сайте администрации Краснодарского края информации.

Примечание:

"Жертвы потопа в Туапсе провели пикеты с требованием компенсаций", "150 человек эвакуированы из-за пожара в новороссийской многоэтажке", "Жильцы многоэтажки в Краснодаре были эвакуированы из-за пожара".

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