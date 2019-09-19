Власти рапортовали о выделении помощи погорельцам Темрюкского района

19 сентября 2019, 04:49

Власти Темрюкского района выделили по сто тысяч рублей тем пострадавшим при пожаре на хуторе МТФ-1, кто полностью потерял имущество, и по десять тысяч в качестве единовременной помощи. Краевые власти пообещали выделить помощь тем, кто потерял единственное жилье.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября на хуторе МТФ-1 в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошел пожар. Без крова остались 39 жителей хутора, из очага возгорания эвакуированы 57 человек. Жители пожаловались на отсутствие помощи от властей.

Финансовая помощь пострадавшим от пожара в Темрюкском районе для приобретения нового жилья будет оказана из средств резервного фонда Краснодарского края. При этом средства будут выделены при условии полной утраты единственного жилья, говорится в сообщении, опубликованном 18 сентября на сайте администрации Краснодарского края.

Сейчас составляются списки пострадавших, после чего муниципальные власти начнут принимать заявления на получения выплат. Те жители хутора, кто потерял единственное жилье, пока размещены в пункте временного размещения - в гостинице, для них организовано бесплатное проживание и питание.

Из бюджета района выделяются средства на оказание единовременной материальной помощи в размере десяти тысяч рублей, а в случае полной утраты имущества - в размере ста тысяч рублей, пишут со ссылкой на исполняющего обязанности главы муниципального образования Темрюкский района Дениса Каратеева "Кубанские новости".