Жертвы потопа в Туапсе провели пикеты с требованием компенсаций

30 мая 2019, 16:47

Две жительницы Туапсинского района провели одиночные пикеты, потребовав власти региона решить их проблемы с жильем после наводнения. Пострадавшие от стихии не получили компенсации для восстановления домов и вправе оспорить решение властей о пригодности жилья, рассказал общественный защитник Евгений Витишко.

"Кавказский узел" сообщал, что пострадавшие от наводнения в Туапсинском районе, чьи жилищные проблемы не решены спустя полгода после наводнения, неделю проводят одиночные пикеты на центральных улицах Туапсе. 6 апреля прошел массовый пикет, в котором приняли участие 15 пострадавших. Аварийные бараки в селе Кривенковское в зоне наводнения пойдут под снос, а жильцы без права собственности будут выселены без предоставления нового жилья, рассказали жители села.

В Туапсинском, Апшеронском районах Кубани, а также в Сочи, где после ливней 24 октября 2018 года был введен режим чрезвычайной ситуации, оказались подтопленными жилые дома 5300 жителей в 29 населенных пунктах. Власти отчитались об оказании помощи всем пострадавшим от наводнения в Туапсинском районе, но местные жители заявили, что после потопа продолжают жить в аварийном жилье.

Жительницы села Кривенковское Ольга Мезерицкая и Татьяна Артемьева провели сегодня одиночные пикеты у администрации Краснодарского края, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" активистки.

По словам Ольги Мезерицкой, тем пострадавшим от наводнения в Туапсинском районе, чьи дома были признаны пригодными для капитального ремонта, было полностью отказано в компенсациях. С этим решением межведомственной комиссии, которая признала ее дом пригодным для проживания, женщина не согласилась. "Первая комиссия признала мой дом аварийным, а вторая – пригодным для проживания. В доме уровень воды был 2 метра и 24 сантиметра, выбило все двери и окна, стена между кухней и комнатой выгнулась", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мезерицкая, добавив, что не получила компенсацию за полную утерю имущества, поскольку зарегистрирована в квартире сына.

"У меня право собственности на дом, но я в нем не зарегистрирована - это и стало причиной отказа. Дом невозможно отремонтировать, и таких средств на капитальный ремонт у меня нет", - сообщила женщина. По словам Мезерицкой, она была вынуждена выйти на пикет, поскольку на официальные обращения, которые она направила в органы власти, ответа не получила.

Пострадавшие от наводнения в Туапсинском районе объединились в "Комитет обманутых туапсинцев". Они неоднократно выходили на акции протеста. Власти Кубани не выполнили обещание упростить процесс предоставления жилья пострадавшим от наводнения, заявили участники одиночных пикетов в Туапсе 31 марта.

Жители первых этажей пятиэтажного дома по улице Зеленой в селе Кривенковском до сих пор не могут вернуться в свои квартиры, поскольку они не пригодны для проживания, хотя межведомственная комиссия признала их пригодными для капремонта, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", участница одиночного пикета, старшая по дому Татьяна Артемьева. По ее словам, независимая экспертиза, которую за свой счет проводили пострадавшие, выявила деформацию бетонных перекрытий между подвалом и квартирами первых этажей. "На нашу экспертизу не обращают внимания, говорят одно: наш дом не признан аварийным, заезжайте, делайте ремонт. Мы скитаемся по съемным квартирам, поскольку даже временное жилье нам не положено", - сообщила женщина.

Жители дома начали делать ремонты в квартирах, но поскольку вода во время наводнения дошла до двух метров, а просушить комнаты не получилось, на стенах появляется грибок. "Мы просто опасаемся возвращаться туда. Если деформированы перекрытия, а над нами еще четыре этажа - какая нагрузка на них создается?" - рассказала Артемьева.

По словам активисток, через 15 минут после начала акции их пригласили в краевую администрацию. "Нас там принял человек, который занимается обращениями граждан. Он вызвал заместителя краевого министра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ярослава Городецкого, который был на встрече с нами в марте в администрации Туапсинского района. Он нам обещал внести поправки в краевой закон, чтобы нас тоже признали пострадавшими. Но, как мы поняли, этих поправок не будет", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Артемьева.

По словам Артемьевой, юрист регионального министерства по чрезвычайным ситуациям рекомендовал обратиться в прокуратуру, которая обязана провести проверку законности признания дома пригодным для капитального ремонта.

Замминистра по гражданской обороне Краснодарского края Ярослав Городецкий на встрече с пострадавшими от наводнения в Туапсинском районе 21 марта заявил, что внесены изменения в краевое законодательство, и из него убран пункт, что основанием для отказа в предоставлении жилищного сертификата является доля в ином жилье. "Все пострадавшие, которым было отказано ранее в предоставлении сертификата из-за наличия иной собственности, могут снова обратиться в администрацию района и без суда получить сертификаты", - заявил чиновник.

Пострадавшие от наводнения не получили денежные компенсации для восстановления домов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" общественный защитник активисток Евгений Витишко, который представляет их интересы в судах. По словам Витишко, такой случай впервые встречается в его практике. "После наводнений и в Крымске, и в Новороссийске в 2002 году, и в Новомихайловке - всегда в бюджете субъекта были предусмотрены деньги на помощь подобного рода. В данном случае денег нет, и никто ни разу не сказал, что этот вопрос будет рассматриваться", - сообщил Витишко.

Защитник считает, что в такой ситуации выход только один – обжаловать решения межведомственной комиссии, которая признала часть пострадавших домов пригодными для проживания. "Нам удалось без суда добиться изменения решений межведомственной комиссии для семи семей, чьи дома изначально были признаны пригодными для капремонта. Районная администрация согласилась с нашими доводами, пересмотрела изначальное решение и признала их аварийными", - рассказал Витишко.

По его словам, надежды пострадавших, которые они возлагали на поправки в краевое законодательство, обещанные им на встрече 21 марта в администрации Туапсинского района краевого замминистра по чрезвычайным ситуациям Ярославом Городецким, не оправдались. Единственное, какие поправки планируют внести - это изменения границ территории, где пострадавшие смогут приобрести жилье: раньше это были районы, пострадавшие от ЧС, теперь - весь край. "(Городецкий) обещал, что будет убран пункт, что основанием для отказа в предоставлении жилищного сертификата является доля в ином жилье. У нас есть видео- и аудиозапись встречи. Но эти поправки даже не вносились", - сообщил Витишко.

Депутаты Краснодарского края 27 марта приняли поправки в законопроект, которые предусматривают субсидии из краевого бюджета тем муниципалитетам, которые предоставят социальные выплаты местным жителям для приобретения нового жилья. Старые дома, находящиеся в зоне возможных подтоплений, жители будут обязаны передать в собственность муниципалитету.

Еще одна пострадавшая от наводнения в Туапсинском районе, многодетная мать Юлия Булах расскзала, что администрация района попросила выселиться из временного жилья в течение месяца после получения жилищного сертификата. "Мы получили сертификат на 3 миллиона 300 тысяч рублей, это небольшая сумма, конечно, у нас Туапсе считается курортом, и стоимость жилья высокая. Пытаемся найти срочно, есть вариант на примете", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Булах.

Напомним, что 17 мая Краснодарский краевой суд подтвердил выдачу многодетной матери Юлии Булах жилищного сертификата на приобретение 80 квадратных метров жилья. Краевое министерство ГО и ЧС настаивает, что дом Булах был аварийным еще до наводнения в октябре 2018 года.