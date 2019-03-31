Пострадавшие от наводнения в Туапсе провели пикеты с требованием нового жилья

31 марта 2019, 18:33

Власти Кубани не выполнили обещание упростить процесс предоставления жилья пострадавшим от наводнения, заявили участники одиночных пикетов в Туапсе. Они анонсировали бессрочные ежедневные акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", лишь 17 из 163 семей, пострадавших от наводнения в Туапсинском районе, получат выплаты без суда, сообщили власти района. Первые судебные заседания по семи искам были назначены на 11 февраля, но были отложены. 11 марта Туапсинский районный суд отказал одной из семей в предоставлении жилищного сертификата на двух детей, которым до наводнения было отказано в регистрации по месту проживания. Более 20 семей, которые проживают в пункте временного размещения, получили аналогичные отказы, а положительные решения суда власти обжалуют, сообщили пострадавшие.

Чиновники объявили непригодными для проживания 148 жилых помещений в 57 домах, признанных аварийными после потопа в Туапсинском районе в октябре 2018 года. Власти отчитались об оказании помощи всем пострадавшим от наводнения в Туапсинском районе, но местные жители заявили, что после потопа продолжают жить в аварийном жилье. Пострадавшие жаловались, что власти отказались признать дома непригодными для проживания, а денег для восстановления своего жилья после потопа у них нет. Те из пострадавших, кому предоставлялось временное жилье в пансионате "Южный", получили требование о выселении до 15 декабря 2018 года, но после вмешательства прокуратуры людям разрешили остаться в санатории до получения нового жилья взамен утраченного.

Пострадавшие от наводнения в Туапсинском районе объединились в "Комитет обманутых туапсинцев" и начали бессрочную акцию протеста - серию одиночных пикетов. Люди требуют, чтобы власти Кубани исполнили обещания, которые дал подтопленцам первый заместитель министра ГО и ЧС края Ярослав Городецкий, сообщил активист Евгений Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

Обещания прозвучали на встрече в администрации Туапсинского района 21 марта 2019 года. "Он пообещал, что поправки в краевые законы, которые позволят переселить людей из зоны затопления без судебных решений, будут рассмотрены на сессии заксобрания 27 марта", - сообщил Витишко.

По словам Витишко, вопрос о переселении людей из потенциальных зон подтопления на Кубани обсуждался на сессии, но анонсированные поправки, затрагивающие уже пострадавших людей, приняты не были.

На заседании заксобрания Краснодарского края 27 марта депутаты единогласно приняли поправки в региональный закон "О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Поправки предусматривают субсидии из краевого бюджета тем муниципалитетам, которые предоставят социальные выплаты местным жителям для приобретения нового жилья. Старые дома, находящиеся в зоне возможных подтоплений, жители обязаны передать в собственность муниципалитету.

Пикеты на центральной улице Туапсе, согласно планам протестующих, будут проводиться ежедневно. Кроме того, инициативная группа "Комитета обманутых туапсинцев" подала в администрацию Туапсе уведомление о проведении митинга.

Обещания, которые власти Туапсинского района и Краснодарского края давали пострадавшим от наводнения, не исполняются, заявила участница пикета, многодетная мать из села Кривенковское Юлия Булах. Она вышла на центральную улицу Туапсе с плакатом: "Чистить надо не реки, а власть! У природы нет плохой погоды, а у власти совести".

"Ко мне подошли сотрудники полиции, даже они сочувствовали нам. Потом подошел их начальник, взял мои личные данные и уехал", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". По словам Булах, все пострадавшие остались в "подвешенном состоянии": никто из них до сих пор не получил жилищных сертификатов, несмотря на положительные решения суда. Туапсинский районный суд 21 февраля постановил выдать сертификат на 80 квадратных метров семье Булах, в которой трое несовершеннолетних детей.

"В решении суда сказано: "Подлежит немедленному исполнению", но мы до сих пор ничего не получили. Необходимые документы я подала в квартирно-правовую службу, но пока никто не звонил", - сказала Юлия. По ее информации, представители краевого министерства ГО и ЧС подали апелляционную жалобу на решение о выдаче ее семье сертификата, а заседание краевого суда для рассмотрения апелляции еще не назначено.

Булах добавила, что в пансионат "Южный", где сейчас живут 25 человек из числа подтопленцев, приходил представитель администрации района. Он требовал подписать уведомления о выселении из пункта временного размещения 25 апреля. "Мы отказались подписывать уведомления, пока нам не предоставят другое жилье в маневренном фонде администрации. Идти нам некуда", - сказала женщина.

Мать троих детей из села Кривенковское Наталья Коротина вышла на пикет с плакатом: "Моя семья пострадала от наводнения. Государство лишило меня и моих детей жилья!".

"Люди подходили, расспрашивали, почему мы стоим. Все думали, что нам помогли уже давно. Бабушка-прохожая деньги предлагала, чтобы я детям что-нибудь купила", - рассказала Коротина.

Во время пикета рядом дежурили сотрудники полиции и представители администрации, отметила она. "Никто нас не выгонял, наоборот, полицейские к нам отнеслись доброжелательно и выразили сочувствие", - отметила женщина.

Туапсинский районный суд отказал семье Коротиной в предоставлении жилищного сертификата, поскольку трое ее детей и она сама не были прописаны в затопленной квартире. При этом суд установил факт проживания семьи Коротиной в пострадавшей квартире. "Нам обещали, что внесут поправки, и моя семья может претендовать на сертификат, но нас в очередной раз обманули. Завтра другие пострадавшие пойдут на пикет. Будем выходить, пока не сдержат свои обещания", - заключила она.