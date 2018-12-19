Пострадавшим от потопа в Туапсинском районе разрешено остаться в санатории

19 декабря 2018, 06:54

Жителям сел Туапсинского района Краснодарского края, чьи дома пострадали от наводнения в конце октября, после вмешательства прокуратуры разрешено остаться в санатории до получения нового жилья взамен утраченного. Жители рассказали, что власти вместо поддержки отправляют граждан для решения вопросов в суд, а также отказываются признавать дома непригодными для проживания, несмотря на наличие трещин в стенах.

"Кавказский узел" информировал, что в Туапсинском, Апшеронском районах Кубани, а также в Сочи, где после ливней 24 октября был введен режим чрезвычайной ситуации, оказались подтопленными жилые дома 5300 жителей в 29 населенных пунктах. Власти отчитались об оказании помощи всем пострадавшим от наводнения в Туапсинском районе, но местные жители заявили, что после потопа продолжают жить в аварийном жилье. По словам жителей, от них требовали до 15 декабря покинуть санаторий, где им предоставлялось временное жилье. Также пострадавшие жаловались, что власти отказались признать дома непригодными для проживания, тогда как у самих граждан денег на восстановление квартир после потопа нет .

Выселение из санатория пострадавших от потопа отложено

Выселение пострадавших из временного жилого фонда в пансионате "Южный", назначенное на 15 декабря, отложено, сообщила 18 декабря корреспонденту "Кавказского узла" многодетная мать из села Кривенковского Юлия Булых.

"Приходил в пансионат прокурор, сказал, что администрации было вынесено представление о невозможности выселения пострадавших до получения жилищных сертификатов. Только когда мы получим эти сертификаты, не знает никто", - сообщила она.

По ее словам, после публикации на "Кавказском узле" ее дом был признан аварийным, а соответствующий акт выдан на руки. "Говорят – ждите. Многодетным в районе раздавали холодильники как гуманитарную помощь, а мне не дали, сказали, что вода в дом не зашла, значит, не положено. Но дом же признан аварийным от наводнения", - сетует она.

Прокуратурой приняты меры реагирования, представление о невозможности выселения пострадавших от наводнения из временного жилья до получения нового взамен утраченного было направлено на имя главы Туапсинского района 10 декабря, сообщил сотрудник пресс-службы краевой прокуратуры "Кавказскому узлу".

Власти предложили жителям вернуться в дом, где даже нет света

Пятиэтажный дом по улице Зеленой в селе Кривенковском был затоплен до второго этажа, выбило все окна и двери, после того как от ила отчистили квартиры, оказалось, что деформировались бетонные плиты перекрытия между подвалом и квартирами первых этажей, рассказала корреспонденту "Кавказскому узлу" старшая по дому Татьяна Артемьева.

"После наводнения 2010 года я делала в квартире капитальный ремонт, укрепляли эти перекрытия, заливали дополнительно бетоном. В это наводнение эти плиты все порвало. В спальне у меня стену, на которой окно, выдавило дугой. А над нами четыре этажа", - сказала она, отметив, что перекрытия разрушены в десяти квартирах первого этажа.

По ее словам, в доме до сих пор нет электроэнергии. "Глава района сказал, что нам помогут сделать щитки на площадках, в квартирах мы должны делать все сами. Без света мы не можем просушить квартиры, в которые нам предлагается заезжать", - рассказала Артемьева.

Она пояснила, что два месяца вынуждена жить у подруги в Туапсе, поскольку временное жилье в пансионате "Южный" находится далеко от города и ездить на работу ей не удобно. Остальные ее соседи также не могут вернуться в свои квартиры, и все проживают в разных местах. "Я писала заявления... но ответа не получила внятного. 3 ноября было проведено обследование, 22 ноября комиссия приезжала, но в подвал даже не зашла... и на этом все остановилось", - сообщила женщина.

По ее словам, ей до сих пор не выплачена компенсация за полную утерю имущества, поскольку документы были испорчены во время наводнения. "Вместо того чтобы помочь их восстановить, меня отправили в суд. 6 декабря суд признал полную потерю моего имущества, постановил выплатить мне 110 тысяч рублей, но денег я до сих пор не получила", - рассказала Артемьева.

Решением Туапсинского районного суда 6 декабря иск Артемьевой к администрации Туапсинского района о признании права на получение мер социальной поддержки в результате наводнения удовлетворен, сообщается в карточке дела на сайте суда. По данным на 04.30 мск 19 декабря, на сайте суда отсутствовала информация как об обжаловании этого решения сторонами, так и о его вступлении в законную силу.

Пятиэтажку, где располагается ее квартира, власти не хотят признавать аварийной, считает старшая по дому. "Люди бояться там жить, но в администрации нам говорят: средств нет, доказывайте аварийность через суд. Заезжайте, делайте капремонт сами на деньги, которые выделили за утерю имущества", - сообщила она.

По словам Артемьевой, межведомственная комиссия, которая и должна признать дом аварийным, к ним не приезжала. "Нас, собственников, никто не уведомлял о посещении нашего дома комиссией, мы им квартиры свои не показывали, представители районной администрации говорят, что все обследовали, и акты готовы, которые нам не показывают", - рассказала она.

Жильцы дома заказали независимую экспертизу строения, результаты которой еще не готовы. 18 декабря осмотр дома проводила представитель жилищной инспекции администрации края, которая составила акты отдельно на каждую квартиру и описала все повреждения подробно, сообщила Артемьева.

Комиссия отказалась признать дом аварийным, несмотря на трещины в стенах

Изначально комиссия администрации признала полную потерю имущества, но позже выдала акт о частичной потере имущества, рассказал свою историю житель села Кривенковского Сергей Данилов "Кавказскому узлу".

"Мне дали на руки ксерокопию с разных бланков, на которую просто поставили печать, без подписи "копия верна". В ней неверно указаны фамилии жены и детей, хотя я все данные после наводнения подавал в администрацию", - сообщил он.

По его словам, в акте описана только часть потерянного имущества. "Комиссия пришла в туфельках, а у нас ила по колено, они дальше порога и не зашли. Мы им диктовали, что у нас испорчено, половину они не указали. В результате мы получили только 60 тысяч рублей компенсации", - сообщил Данилов.

По его словам, межведомственная комиссия отказалась признавать его дом аварийным. "Мы им показываем огромные трещины от фундамента до крыши, они в акте написали, что, возможно, они появились до наводнения, но я ремонт делал перед самым наводнением, показал фото до и после. Нет, говорят, вселяйтесь в свой дом, делайте ремонт за счет средств за частичную утерю имущества", - сообщил мужчина.

Он сообщил, что выделенных средств не только на капитальный ремонт не хватит, но и на приобретение мебели. По его словам, семья остается в пансионате "Южный".

Районные власти рапортуют, что сроки выдачи документов пострадавшим от потопа соблюдены

В пансионате "Южный" сейчас постоянно проживают 70 человек, в том числе 24 ребенка, которые обеспечиваются проживанием в номерах со всеми удобствами и питанием, сообщила 17 декабря администрация Туапсинского района в ответ на письменный запрос "Кавказского узла".

Выделение средств на приобретение жилья, взамен утерянного в результате чрезвычайной ситуации 24-25 октября 2018 года, будет производиться за счет регионального бюджета с возможной компенсацией расходов из федерального бюджета, отмечается в письме за подписью замглавы администрации Туапсинского района Валерия Мирошниченко.

"Согласно части 2 статьи 2 закона Краснодарского края ["О мерах государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате ЧС"] решение о предоставлении мер государственной поддержки и о форме их предоставления принимается в отношении каждой ЧС высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края. В настоящий момент решение о предоставлении мер государственной поддержки... не принято. Принятие такого решения ожидается в скором времени", - говорится в письме.

По состоянию на 13 декабря, непригодными для проживания признаны 148 жилых помещений в 57 домовладениях. Акты обследования помещений составляет межведомственная комиссия, на их основании администрация Туапсинского района в течение 30 дней принимает решение и издает постановление с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, отмечается в документе.

После этого в установленный законом 5-дневный срок межведомственная комиссия при администрации района направляет свое заключение заявителю, а в случае, если здание признано непригодным для проживания - в орган государственного жилищного надзора по месту нахождения дома, уточнили в районной администрации. "Вся документация выдается гражданам в установленные законом сроки", - заверили власти.