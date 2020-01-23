Суд оставил Ару Варданяна на свободе

23 января 2020, 20:15

Апелляция прокуратуры, настаивавшей на заключении под стражу бывшего исполнительного директора всеармянского фонда "Айастан" Ары Варданяна, оставлена судом без удовлетворения.

Как сообщал "Кавказский узел", Ара Варданян до 10 октября 2019 года находился на свободе под залогом, а после был помещен под стражу. Накануне решения об аресте он сделал запись в соцсети, указав на формирование тоталитарного режима в стране и желании властей "заставить молчать несогласных с ними". Защита связала ужесточение меры пресечения с общественно-политической деятельностью Варданяна. Однако в декабре 2019 года Варданяна вновь отпустили на свободу под залог.

Генпрокуратура подала апелляцию на решение оставить Варданяна на свободе, но суд отклонил эту жалобу Генпрокуратуры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ары Варданяна Ерванд Варосян.

Варданян обвинен по статьям о присвоении средств и злоупотреблении полномочиями.

Напомним, что фонд "Айастан" имеет 25 филиалов в 22 странах мира и действует с марта 1992 года. Он специализируется на сооружении дорог в районных центрах, строительстве образовательных и медицинских центров, жилых домов, сборе средств на развитие инфраструктуры в Армении и Нагорном Карабахе. Так, 29 ноября фонд "Айастан" запустил ежегодный благотворительный телемарафон, средства от которого в этом году будут направлены на развитие водоснабжения и солнечной энергетики примерно в 100 общинах Нагорного Карабаха и Армении.