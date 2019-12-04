Директор Всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданян. © Photo : press office of "Hayastan" All Armenian Fund

04 декабря 2019, 16:52

Ара Варданян освобожден из-под ареста

Суд согласился смягчить меру пресечения бывшему исполнительному директору Всеармянского фонда "Айастан" Аре Варданяну, обвиненному в присвоении средств.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября суд постановил заключить Ару Варданяна под стражу, до этого он находился на свободе под залогом. Защита связала решение суда с публичной общественно-политической деятельностью Варданяна.

Решение об освобождении Варданяна было вынесено сегодня, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лусине Саакян. Варданян отпущен на свободу под залог в 10 миллионов драмов (около 21 тысячи долларов), отметила она, добавив, что Варданян по-прежнему, не признает своей вины.

Варданяну предъявлены обвинения в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями. На своей странице в Facebook 9 октября Ара Варданян сделал запись, в которой обвиняет власти в формировании тоталитарного режима, "когда общество разделили на "своих", которым все дозволено, и "чужих", которым пришивают без каких-либо доказательств уголовное дело и лишают свободы". "Им кажется, что таким образом смогут заставить молчать несогласных с ними", - написал он.

Напомним, что фонд "Айастан" имеет 25 филиалов в 22 странах мира и действует с марта 1992 года. Он специализируется на сооружении дорог в районных центрах, строительством образовательных и медицинских центров, жилых домов, сбором средств на развитие инфраструктуры в Армении и Нагорном Карабахе. Так, 29 ноября фонд "Айастан" запустил ежегодный благотворительный телемарафон, средства от которого в этом году будут направлены на развитие водоснабжения и солнечной энергетики примерно в 100 общинах Нагорного Карабаха и Армении.

Примечание:

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Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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