Руководитель тбилисского офиса NDI Лора Торнтон. Фото: кадо видео 1tv.ge https://1tv.ge/ru/news/lora-tornton-bolshaja-chast-naselenija-schitaet-chto-strana-razvivaetsja-v-nepravilnom-napravlenii/

17 января 2020, 12:46

Опрос жителей Грузии показал снижение доверия к власти

Больше половины жителей Грузии считают работу руководства страны неэффективной, следует из результатов опроса, обнародованных Национальным демократическим институтом. Снижение доверия к властям вызвано ухудшением экономического положения людей, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", согласно опросу, проведенному в июле 2019 года Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC – Грузия) и Национальным демократическим институтом (NDI), экономическое положение в Грузии плохо оценили 63% респондентов, средне - 31%, а хорошо только 3%. При этом 84% опрошенных возложили ответственность за экономическую ситуацию на правительство.

53% населения Грузии считают, что страна развивается в неверном направлении, и только 19% считают, что в правильном. Таковы результаты социологического исследования, проведенного с 19 ноября по 23 декабря 2019 года NDI и CRRC- Грузия. На презентации итогов этого опроса 16 января в Тбилиси присутствовал корреспондент "Кавказского узла".

Исследование проводилось по всей Грузии путем случайной выборки домохозяйств, включенных в кластеры - случайно выбранные небольшие географические районы. Было проанализировано 2180 полностью заполненных интервью. Средняя погрешность составляет 1,9%, отмечается в сообщении, размещенном 16 января на сайте NDI.

59% населения не верят, что Грузия является демократической страной, указали авторы исследования. "Это значительное увеличение за год по сравнению с 46%, зафиксированными в декабре 2018 года", - отмечается в докладе NDI.

"Впрочем, есть и хорошие новости - большинство грузин продолжают стремиться в Евросоюз и НАТО, что свидетельствует о стремлении людей к улучшению демократии", - пояснила на презентации итогов социологического исследования руководитель тбилисского офиса NDI Лора Торнтон.

Согласно данным NDI, за вхождение страны в НАТО проголосовали 74% жителей, а за вхождение в ЕС - 82%.

В июле 2019 года 78% жителей Грузии поддерживали заявленное правительством стремление Грузии вступить в Евросоюз, против выступили 14%. Вступление в НАТО тогда поддержали, согласно опросу NDI, 71%, против этого высказались 14% опрошенных.

Как отметила Лора Торнтон, все общественные институты Грузии претерпевают кризис доверия. Например, деятельность церкви 50% населения оценили как "очень хорошо" и "хорошо". Это самый низкий показатель популярности церкви за все время исследований NDI. В июле 2019 года деятельность церкви положительно оценивали 64% населения, а в 2015 году - 75%.

На первое место среди государственных институтов вышла армия - 8% респондентов оценили ее деятельность как "очень хорошо", 44% - как "хорошо". За армией и церковью следует полиция (5% - "очень хорошо", 37% - "хорошо"), суды (1% - "очень хорошо", 9% - "хорошо") и парламент (9% - "хорошо").

Правительство Грузии оценено в целом негативно: 64% населения оценили работу кабмина как "плохо" и "очень плохо", а 30% - "хорошо" и "очень хорошо". В марте 2018 года работу правительства положительно оценивали 49% населения, плохо - 45%.

Поводом для снижения доверия людей стали просчеты правящей партии

Во время опроса NDI использовал новую методику при определении рейтинга политических партий. "Мы использовали два метода - простое интервью от лица к лицу, а второй состоял в том, что после опроса респонденту предлагали планшет, на котором он сам мог нажать на кнопку с тем ответом, который считал верным", - рассказала журналистам Луиза Торнтон.

Согласно старой методологии, самой популярной партией осталась "Грузинская мечта", рейтинг которой составил 21%. Согласно новой методологии, на вопрос "за какую партию вы бы проголосовали?" "Грузинскую мечту" назвали 19%.

На втором месте оказалось "Единое национальное движение", рейтинг партии возрос с 9% до 13%, а по новой методологии составил 14%. На третьем месте - партия "Европейская Грузия", по старой методологии ее рейтинг вырос с 4% до 6%, а по новой составил 7%.

Рейтинг "Грузинской мечты" начал снижаться после разгона митингов 20-21 июня 2019 года, считает профессор социальных наук Международного Черноморского университета Ника Читадзе. "В 2018 году рейтинг "Грузинской мечты" составлял 23% согласно исследованиям того же NDI. Так что падение популярности ощутимое, но не надо забывать, что любую власть будут поддерживать 280 тысяч чиновников государственной и муниципальной власти, а также члены их семей и близкие знакомые. Так что реальный рейтинг "Грузинской мечты" действительно упал в прошлом году", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ника Читадзе.

В июне 2019 года в Грузии начались масштабные акции протеста, вызванные тем, что на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. После попытки протестующих прорваться в здание парламента полиция прибегла к жестким мерам, применив против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Были задержаны и госпитализированы сотни человек. В середине ноября вспыхнула вторая волна протестов, когда, несмотря на обещание, правящая партия "Грузинская мечта" отказалась проводить выборы в 2020 году по пропорциональной системе, говорится в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам 2019 года на Южном Кавказе.

Однако основной причиной падения рейтинга партии власти Ника Читадзе назвал социально-экономическую ситуацию. "Люди не видят, чтобы оправдались их ожидания улучшения жизни с точки зрения их экономического положения. Доходы падают, цены растут, поэтому они видят, что партия власти не справилась с поставленными задачами", - пояснил Читадзе.

Условия жизни людей в Грузии снижаются на протяжении семи лет пребывания "Грузинской мечты" у власти, согласен профессор политологии Европейского университета Георгий Гобронидзе. "Только при премьере Георгии Квирикашвили (в 2015-2018 годах) наблюдался рост, и количество нищих упало почти на 50 процентов, но после этого все цифры восстановились", - сказал Гобронидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Политические партии ведут "очень пассивную работу" с избирателями, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Лора Торнтон. "Партии не проводят активную разъяснительную работу, поэтому мы наблюдаем разочарование в политике и пассивность среди жителей Грузии", сказала она.

С этим мнением согласен и Ника Читадзе. "Оппозиция в преддверии выборов в парламент в октябре 2020 года должна провести большую разъяснительную работу, объяснить людям, почему политические перемены влияют на их экономическую жизнь", - сказал политолог.

Примечание:

"Опрос NDI указал на рост прозападных настроений в Грузии", "Политологи констатировали разочарование жителей Грузии в правящей коалиции", "Грузинская мечта" засомневалась в объективности исследования NDI".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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