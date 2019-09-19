Тбилиси. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

19 сентября 2019, 06:54

Исследователи выяснили отношение граждан Грузии к экономической политике властей

Большинство жителей Грузии считают плохим экономическое положение в стране и возлагают ответственность за это на правительство, свидетельствуют результаты опроса NDI и Кавказского центра исследовательских ресурсов. В числе ключевых проблем опрошенные назвали безработицу, инфляцию и бедность населения.

Как информировал "Кавказский узел", согласно опросу, проведенному Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC – Грузия) и Национальным демократическим институтом (NDI) в декабре 2018 года, 29% респондентов считали, что страна развивается "в правильном направлении", а 38% заявляли, что не согласны с курсом власти. При этом 30% опрошенных заявляли, что не наблюдают никаких изменений в стране. Наиболее значимыми проблемами страны для опрошенных была проблема нехватки рабочих мест, ее назвал 51% респондентов, проблемы бедности и роста цен (инфляции) назвали 38% и 37% опрошенных соответственно.

Экономическое положение Грузии плохо оценивают 63% респондентов, средне - 31%, а хорошо только 3%. При этом 84% опрошенных возлагают ответственность за экономическую ситуацию на правительство. Таковы результаты социологического исследования, которое в июле 2019 года в Грузии провел Кавказский центр исследовательских ресурсов по заказу Национального демократического института (NDI). На презентации итогов этого опроса 17 сентября в Тбилиси присутствовал корреспондент "Кавказского узла".

Опрос жителей страны старше 18 лет проводился с 13 по 29 июля на грузинском, армянском и азербайджанском языках, был опрошен 2 131 респондент - 41% из тех, к кому обращались социологи. Пределы погрешности ответов на каждый из вопросов составляет +/- 1,7%, указали авторы исследования.

«Мы видим, что большинство жителей Грузии недовольны тем курсом, которым следует их правительство. Во многом это объясняется экономическим упадком, о котором говорят опрашиваемые», - заявила руководитель тбилисского офиса NDI Лора Торнтон на презентации итогов социологического исследования.

Согласно опросу, 49% жителей Грузии считают, что страна идет в неправильном направлении и только 18% поддерживают курс властей. Как и в декабре 2018 года, 30% респондентов не видят изменений в стране.

Показатель недовольства курсом страны является самым большим с марта 2009 года, при этом выявлена высокая связь между уровнем недовольства курсом страны и недовольством курсом национальной валюты, отметили авторы исследования.

В июле 2019 года обменный курс грузинской валюты рекордно обесценился. Падение курса лари связано, по мнению чиновников, с беспорядками в стране. Глава Нацбанка Коба Гвенетадзе считает, что в ослаблении лари важную роль сыграло снижение турпотока, а экономист Георгий Хухашвили заявил, что реальная причина обесценивания лари - дефицит долларов, поступающих в страну. Местные жители пожаловались, что ощутимо выросли цены на продукты и топливо.

Что касается экономического равенства, 70% опрошенных считают, что экономика Грузии дает выгоду лишь узкой группе людей, 12% говорят, что экономика Грузии дает выгоду всем гражданам одинаково, а 9% считают, что грузинская экономика никому не приносит выгоды.

Социологи просили респондентов назвать три самые значимые для них проблемы страны. Так, ситуацию с безработицей отметили 48% респондентов, проблему роста цен (инфляции) и бедности 34% и 33% соответственно. 29% опрошенных обеспокоены проблемой территориальной целостности Грузии, 22% и 19% респондентов недовольны соответственно размером пенсий и зарплат. На проблему доступности здравоохранения и образования указали 18% и 12% опрошенных.

Отметим, что согласно опросам NDI проблема безработицы является самой главной в Грузии, однако число респондентов, отмечающих проблемы с трудоустройством, за 8 лет существенно снизилось. В частности, по данным опроса в сентябре 2011 года, о проблеме безработицы заявляли 62% опрошенных.

Примечание:

"Соцопрос выявил парадокс стремления Грузии в НАТО и ностальгии по СССР", "Политологи констатировали разочарование жителей Грузии в правящей коалиции", "Грузинская мечта" засомневалась в объективности исследования NDI".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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