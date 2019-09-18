Соцопрос выявил парадокс стремления Грузии в НАТО и ностальгии по СССР

18 сентября 2019, 19:29

Большинство жителей Грузии поддерживают курс на вступление в Евросоюз и НАТО, при этом 41% негативно оценивает развал Советского Союза, сообщили социологи. Советский период привлекает людей низким уровнем коррумпированности чиновников и лучшей работой судов, а со вступлением в НАТО они связывают обеспечение безопасности страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал “Кавказский узел”, согласно опросам, проведенным Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC – Грузия) и Национальным демократическим институтом (NDI), стремление Грузии в ЕС в июне 2018 года поддерживал 81% опрошенных, а через полгода, в декабре, уже 83%. Доля противников вступления в НАТО за те же полгода сократилась с 17% до 13%.

Прозападные настроения в Грузии остались на прежнем уровне

Большинство жителей Грузии - 78%, - по-прежнему поддерживают заявленное правительством стремление Грузии вступить в Евросоюз, против выступают 14%, показал очередной опрос CRRC по заказу NDI. Вступление в НАТО поддерживают 71%, против этого 14% опрошенных. Исследование, результаты которого были представлены 17 сентября в Тбилиси, проводились Кавказским центром исследовательских ресурсов с 13 по 29 июля 2019 года по всей Грузии.

Среди людей в возрасте от 18 до 34 лет сторонники и противники вступления в НАТО составляют 76% и 14% соответственно, в категории от 35 до 54 лет - 78% и 16%. Старшее поколение в целом относится менее положительно - 65% за и 22% против. Среди представителей этнических меньшинств 46% не смогли ответить на этот вопрос, поддержали курс в НАТО 35%, против высказались 15%.

Жители Грузии связывают со вступлением в НАТО возвращение Южной Осетии и Абхазии, обеспечение безопасности страны, пояснил политолог Гела Васадзе. “Наше население уже давно демонстрирует высокий уровень поддержки НАТО, даже при том, что постоянно отодвигаются сроки приема Грузии в альянс”, - отметил он.

Пока никакой конкретики в вопросе о вступлении Грузии в НАТО нет, указал политолог, бывший вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили. "Со стороны НАТО было ошибкой отказать Грузии в плане действительного членства в 2008 году. И вообще, представителям альянся следовало бы оговорить конкретные условия и сроки приема, какими бы далекими они ни были. И тем не менее, сотрудничество с НАТО уже сегодня способствует защите безопасности Грузии", - сказал Бериташвили корреспонденту "Кавказского узла".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, наличие территориального конфликта препятствует ее вступлению в НАТО. 10 сентября бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Грузию в НАТО таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на проблемные территории. Грузинские политологи положительно отнеслись к этой инициативе.

Соцопрос показал ностальгию 41% жителей Грузии по СССР

По данным опроса, 49% жителей Грузии положительно оценивают развал Советского Союза, а 41% считает, что это было негативное явление. Следовательно, как минимум 10% опрошенных не одобряют развал СССР, но при этом поддерживают НАТО, отметили эксперты. Политолог Гела Васадзе объяснил это демографией. "Люди старшего возраста прожили большую часть жизни в СССР. Но при этом они трезво понимают, что сегодня нет СССР, а следовательно, противостояния меду Советским Союзом и НАТО на сегодняшний день просто не существует", - указал Васадзе.

Среди опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет положительно отнеслись к развалу Советского Союза 54%, негативно - 30%. В категории от 35 до 55 лет соотношение составило 53 к 37, а среди людей старше 55 лет - уже 47 к 56.

Мнения относительно развала СССР разделились почти пополам, что говорит о влиянии взглядов старшего поколения на молодежь, указал Давид Бериташвили. "Большая часть населения выросла и большую часть жизни прожила в СССР. И они влияют своими воспоминаниями на молодежь, рассказывая, что положительного было в СССР", - пояснил Бериташвили.

Так, молодежи могут рассказывать о более низком уровне коррупции среди чиновников, предположил он. "При СССР никто из чиновников не становился миллионером. У них были госдачи, хорошие, но государственные автомобили, поездки за границу. Но сделать себе миллионное состояние было немыслимо", - отметил Бериташвили. Лучше работали и суды - государство вмешивалось только в политические процессы, считает политолог. "Там же, где речь шла о тяжбе между сторонами, было больше элементов состязательности. Даже при высоком уровне коррупции каждая сторона имела возможность заплатить больше денег судье", - полагает Бериташвили. Он добавил, что с 2012 года, когда к власти пришла "Грузинская мечта", уровень коррумпированности чиновников стал возвращаться к тому же высокому уровню, как и в 1990-е, при президенте Эдуарде Шеварнадзе.

Лицом к лицу на вопросы прямого анкетирования ответили 2131 человек - 41% из тех, к кому обращались социологи. Соответственно, процент отказов отвечать на вопросы и брак составили 59. Погрешность по каждому вопросу составляет +/-1,7, сообщили исследователи.