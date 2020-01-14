14 января 2020, 18:27
Губернатор Котайкской области Армении поддержал протесты против закрытия роддома
Как писал "Кавказский узел", 8 января жители другого армянского города, Маралик, вышли на акцию протеста против закрытия Минздравом родильного отделения больницы, обслуживающей жителей 17 населенных пунктов. В ведомстве пояснили, что отделение испытывает недобор кадров и не укомплектовано необходимым оборудованием. Пользователи Facebook считают, что Минздрав должен был решать эти проблемы, а не закрывать отделение.
Жители города Егвард второй день протестуют против решения министра здравоохранения о закрытии местного родильного отделения. Медцентр "Наири", в котором находится это отделение, обслуживает жителей 18 общин, среди которых есть труднодоступные села, сообщили участники акции протеста в прямой трансляции на сайте Tert. "Из Арагюха и Бужакана людям даже до Егварда сложно добираться, о каком Ереване или Абовяне может идти речь? В зимний период там до полметра снега бывает", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из участников акции.
"Работникам [медцентра], роженицам, да и вообще жителям нашей общины надо дать звание героя, а не закрывать роддом. Кто видел, чтобы закрывали роддом в городе с 15-тысячным населением?" - возмутился другой участник акции.
Согласно официальному сайту администрации Котайкской области Армении, в Егварде проживает 14 261 человек, а в Егвардской общине - 25 588 человек. Город Егвард находится в 12 км от Еревана.
"У меня нет ни родственников, работающих в родильном отделении, ни близких, но я беспокоюсь за наш город. Как власти планируют поднять демографию страны, закрывая в районах роддомы?" - сказал в ходе трансляции другой житель Егварда.
"Родильное отделение "Наири" отличается от других роддомов, оказавшихся перед угрозой прекращения своей деятельности. Расстояние от разных сел до медцентра Егварда слишком большое, по сравнению с ситуацией в других районах. А если закрыть "Наири", роженицы должны преодолеть помимо этого расстояния еще и расстояние от Егварда до города Абовян или Ереван", - отметил в прямом эфире Tert Романос Петросян.
Решение о закрытии родильного отделения в Егварде принято потому, что число принимаемых здесь родов не соответствует минимальной норме - 150 в год. Как сообщил Романос Петросян, в 2019 году в Егварде приняли 136 родов, а в 2018 году - 119. "Таким образом, есть положительная динамика", - указал губернатор.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"