Губернатор Котайкской области Армении поддержал протесты против закрытия роддома

Решение Минздрава о закрытии роддома в Егварде надо отменить, а сам медцентр переоснастить, заявил губернатор Котайкской области участникам акции протеста. Жителям отдаленных сел сложно добираться даже до Егварда, с закрытием роддома им станет еще тяжелее, указали протестующие.

Как писал "Кавказский узел", 8 января жители другого армянского города, Маралик, вышли на акцию протеста против закрытия Минздравом родильного отделения больницы, обслуживающей жителей 17 населенных пунктов. В ведомстве пояснили, что отделение испытывает недобор кадров и не укомплектовано необходимым оборудованием. Пользователи Facebook считают, что Минздрав должен был решать эти проблемы, а не закрывать отделение.

Жители города Егвард второй день протестуют против решения министра здравоохранения о закрытии местного родильного отделения. Медцентр "Наири", в котором находится это отделение, обслуживает жителей 18 общин, среди которых есть труднодоступные села, сообщили участники акции протеста в прямой трансляции на сайте Tert. "Из Арагюха и Бужакана людям даже до Егварда сложно добираться, о каком Ереване или Абовяне может идти речь? В зимний период там до полметра снега бывает", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из участников акции.

"Работникам [медцентра], роженицам, да и вообще жителям нашей общины надо дать звание героя, а не закрывать роддом. Кто видел, чтобы закрывали роддом в городе с 15-тысячным населением?" - возмутился другой участник акции.

Согласно официальному сайту администрации Котайкской области Армении, в Егварде проживает 14 261 человек, а в Егвардской общине - 25 588 человек. Город Егвард находится в 12 км от Еревана.

"У меня нет ни родственников, работающих в родильном отделении, ни близких, но я беспокоюсь за наш город. Как власти планируют поднять демографию страны, закрывая в районах роддомы?" - сказал в ходе трансляции другой житель Егварда.

Губернатор Котайкской области Романос Петросян встретился сегодня с главврачом медцентра "Наири", а затем и с протестующими. Он отметил, что Минздрав лишь устно известил местную администрацию о решении закрыть роддом. По словам Петросяна, он в письменном виде обратился к министру здравоохранения Арсену Торосяну, выразив свою обеспокоенность. Родильное отделение продолжает работу, а в 2022 году медцентр планируется переоснастить, сказал Петросян. "Мое личное мнение - роддом должен действовать, его нужно переоснастить оборудованием, укомплектовать квалифицированными специалистами. В этом случае я за функционирование родильного отделения. А если всего этого не сделать, работать в таких условиях считаю невозможным", - отметил Петросян. В ближайшие дни министр представит эту позицию на правительственном заседании, заверил губернатор.

"Родильное отделение "Наири" отличается от других роддомов, оказавшихся перед угрозой прекращения своей деятельности. Расстояние от разных сел до медцентра Егварда слишком большое, по сравнению с ситуацией в других районах. А если закрыть "Наири", роженицы должны преодолеть помимо этого расстояния еще и расстояние от Егварда до города Абовян или Ереван", - отметил в прямом эфире Tert Романос Петросян.

Решение о закрытии родильного отделения в Егварде принято потому, что число принимаемых здесь родов не соответствует минимальной норме - 150 в год. Как сообщил Романос Петросян, в 2019 году в Егварде приняли 136 родов, а в 2018 году - 119. "Таким образом, есть положительная динамика", - указал губернатор.