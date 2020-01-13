Аэропорт Ставрополя. Пресс-служба аэропорта https://www.flystw.com

13 января 2020, 05:02

Пассажиры из Москвы прибыли в Ставрополь после экстренной посадки в Шереметьево

Авиарейс в Ставрополь прибыл в пункт назначения после экстренного возвращения в московский аэропорт Шереметьево из-за проблем с двигателем.

Как писал "Кавказский узел", самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU 1368 из Шереметьево в Ставрополь экстренно вернулся в московский аэропорт из-за оторванной обшивки одного из двигателей. По предварительным данным, один из сотрудников аэропорта во время предполетного осмотра забыл закрепить кожух на двигателе.

Самолет, выполнявший рейс из Шереметьево в Ставрополь, вылетел в пункт назначения примерно в 02.26 мск, задержка рейса составила почти четыре часа, пишет сегодня, 13 января "Вечерняя Москва".

По данным онлайн-табло международного аэропорта Ставрополя имени Александра Суворова, авиарейс компании "Аэрофлот" SU 1368 совершил посадку сегодня, 13 января в 04.02 мск.

На борту самолета находились 55 пассажиров и шесть членов экипажа, во время экстренной посадки никто не пострадал, сообщает "Лента.ру".

Примечание:

"Работа аэропортов на юге России возобновлена", "Работа волгоградского аэропорта нарушена из-за тумана", "Пассажиры трех рейсов задержались в ростовском аэропорту из-за тумана".

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