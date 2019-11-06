Борт авиакомпании "Азимут". Фото: пресс-служба авиакомпании "Азимут"

06 ноября 2019, 10:48

Пассажиры трех рейсов задержались в ростовском аэропорту из-за тумана

Один из самолетов, направлявшихся в Ростов-на-Дону, сел на запасном аэродроме, в ростовском аэропорту был отложен вылет трех рейсов.

По словам представителя авиакомпании "Азимут", самолеты которой не смогли сегодня вовремя покинуть ростовский аэропорт, вылет задерживается из-за сильного тумана.

"Три рейса задержаны из-за метеоусловий", - процитировал пресс-службу аэропорта "Интерфакс".

Задержка рейсов началась еще с 07.25 мск, сообщил официальный представитель аэропорта. Он уточнил, что рейсы задерживались как на вылет, так и на прилет, причем рейс из Нижнекамска был отправлен на запасной аэродром в Минводы. Он добавил, что аэропорт работает по фактической погоде из-за того, что туман сохраняется, передало РИА "Новости" в 10.10 мск.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта на 10.45 мск 6 ноября, задерживается вылет двух рейсов - в Санкт-Петербург на самолете "Азимута" и в Москву самолетом авиакомпании "Победа". О задержке на прилет никакой информации нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону облачно, без осадков. Температура +16 градусов, скорость ветра 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии. 

Примечание:

"Житель Волгоградской области осужден за звонок о бомбе в аэропорту", "Аэропорт Краснодара отправляет задержанные из-за тумана рейсы", "Рейсы в регионы юга России задержаны из-за ЧП в Шереметьеве".

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