11 января 2020, 18:30

МВД оценило ущерб от вырубки деревьев в Дагестане в полмиллиона

Житель Дагестана заподозрен в вырубке деревьев ценных пород, которая причинила ущерб лесничеству на сумму свыше 500 тысяч рублей.

По данным МВД, 59-летний житель села Анцух занимался вырубкой деревьев ценных пород на территории Тляратинского района в ноябре 2019 года. 

Мужчина причинил ущерб ГКУ "Тляратинское лесничество" на сумму более 500 тыс. рублей. "По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - сообщило МВД по Дагестану сегодня на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2019 года дагестанский чиновник был обвинен в вырубке леса. По данным прокуратуры, он дал незаконное указание спилить лесные насаждения на участке лесничества. Ущерб от его действий лесному фонду был оценен на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Примечание:

"Пользователей Instagram возмутили брошенные на улицах в Дагестане новогодние ели", "Ремонт площади в Махачкале поставил под угрозу вырубки 145 деревьев", "Митинг противников нового генплана прошел в Каспийске".

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