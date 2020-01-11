МВД оценило ущерб от вырубки деревьев в Дагестане в полмиллиона

11 января 2020, 18:30

Житель Дагестана заподозрен в вырубке деревьев ценных пород, которая причинила ущерб лесничеству на сумму свыше 500 тысяч рублей.

По данным МВД, 59-летний житель села Анцух занимался вырубкой деревьев ценных пород на территории Тляратинского района в ноябре 2019 года.

Мужчина причинил ущерб ГКУ "Тляратинское лесничество" на сумму более 500 тыс. рублей. "По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - сообщило МВД по Дагестану сегодня на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2019 года дагестанский чиновник был обвинен в вырубке леса. По данным прокуратуры, он дал незаконное указание спилить лесные насаждения на участке лесничества. Ущерб от его действий лесному фонду был оценен на сумму свыше 100 тысяч рублей.