11 января 2020, 18:30
МВД оценило ущерб от вырубки деревьев в Дагестане в полмиллиона
Житель Дагестана заподозрен в вырубке деревьев ценных пород, которая причинила ущерб лесничеству на сумму свыше 500 тысяч рублей.
По данным МВД, 59-летний житель села Анцух занимался вырубкой деревьев ценных пород на территории Тляратинского района в ноябре 2019 года.
Мужчина причинил ущерб ГКУ "Тляратинское лесничество" на сумму более 500 тыс. рублей. "По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - сообщило МВД по Дагестану сегодня на своем сайте.
"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2019 года дагестанский чиновник был обвинен в вырубке леса. По данным прокуратуры, он дал незаконное указание спилить лесные насаждения на участке лесничества. Ущерб от его действий лесному фонду был оценен на сумму свыше 100 тысяч рублей.
"Пользователей Instagram возмутили брошенные на улицах в Дагестане новогодние ели", "Ремонт площади в Махачкале поставил под угрозу вырубки 145 деревьев", "Митинг противников нового генплана прошел в Каспийске".
11 января 2020, 19:30
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Порядка 150 сторонников Рауля Хаджимбы с утра ожидают встречи с ним в филармонии в Сухуме. Президент продолжает исполнять свои обязанности и обжалует решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов, сообщил вице-премьер Даур Аршба, отметив, что ЦИК пока не вправе назначать новые выборы.
11 января 2020, 17:46
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Полиция подтвердила отказ проверять инцидент с Носаевым в Волгограде
Недовольство депутата не стало основанием для проверки действий блогера Мухаммеда Носаева, известного как Alfredo Auditore. Как сообщили в Волгоградском областном главке полиции, жалоб на разбрасывание денег в толпе в Волгограде не поступало. Сам Носаев обвинил СМИ в искажении смысла его акции.
11 января 2020, 16:46
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Двум новым школам в Чечне присвоено имя Ахмата Кадырова
Чиновники дали новым школам в Гудермесе и Шелковской имя первого президента Чечни, чтобы выслужиться перед Рамзаном Кадыровым, считают местные жители. Эти общеобразовательные учреждения позволили ликвидировать трехсменное обучение сразу в нескольких школах, отметили в Минобразования Чечни.
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11 января 2020, 19:30
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