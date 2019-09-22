22 сентября 2019, 14:44

Митинг противников нового генплана прошел в Каспийске

Участники митинга потребовали от властей Каспийска прекратить хаотичную застройку города, разбить новые парки и скверы и сохранить городской пляж.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска с 2018 года протестуют против предложенных властями поправок в генплан города. Горожане опасаются, что новый генплан позволит строить многоэтажные здания на набережной и в центре Каспийска. 6 сентября три активиста общественной организации "Каспийск - наш город" вышли на одиночные пикеты в центре Махачкалы и сообщили, что против нового генплана собраны две тысячи подписей. Чиновники правительства Дагестана проигнорировали протест активистов.

Сегодня на площадке перед Дворцом культуры завода "Дагдизель" в Каспийске прошел митинг, организованный движением "Каспийск - наш город" и представителями местного отделения КПРФ.

Собравшиеся выступили против градостроительной политики властей и проекта изменений в градостроительный план Каспийска. Внесение изменений в генплан Каспийска таит в себе экологическую угрозу здоровью горожан, заявили активисты.

Участники митинга также потребовали прекратить массовую вырубку деревьев в городе, передал корреспондент "Кавказского узла".

В санкционированном митинге приняли участие более 100 человек, уточняет "Черновик".

Акция продолжалась около полутора часов, ее участники призвали прекратить хаотичную застройку города, разбить новые парки и скверы, сохранить прибрежную зону отдыха и Дворец культуры, сообщает "Молодежь Дагестана".

В декабре 2018 года Минкульт Дагестана включил каспийский Дворец культуры "Дагдизель" в список объектов культурного наследия как памятник градостроительства и архитектуры середины XX века. Объект, внесенный в этот перечень, нельзя сносить или видоизменять. Согласно новому генплану, меняется территориальная зона архитектурного ансамбля Дворца культуры "Дагдизель" с прилегающей парковой территорией под многофункциональную общественно-деловую застройку.

Напомним, что 11 сентября подготовка к строительству 18-этажного отеля на городском пляже в Каспийске спровоцировала стихийную акцию протеста. Ее участники, которых не убедили доводы приехавших на место представителей мэрии и застройщика, обратились в прокуратуру. В результате работы по подготовке строительства были приостановлены. Горожане повалили ограду стройплощадки и разошлись только после заверений полиции, что ночью строители не вернутся.

Примечание:

"Мэрия Махачкалы потребовала от застройщиков вернуть земельные участки", "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане", "Прокуратура Махачкалы призвала мэрию ликвидировать стихийные свалки".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 сентября 2019, 13:46

22 сентября 2019, 12:42

  • Журналист Афган Мухтарлы объявил голодовку

    Адвокат Немат Керимли пожаловался на насилие и давление во время посещения в азербайджанской тюрьме журналиста Афгана Мухтарлы. Осужденный журналист объявил голодовку, потребовав объективного расследования жалоб своего адвоката.

22 сентября 2019, 11:19

22 сентября 2019, 10:00

22 сентября 2019, 08:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи