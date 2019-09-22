Митинг противников нового генплана прошел в Каспийске

22 сентября 2019, 14:44

Участники митинга потребовали от властей Каспийска прекратить хаотичную застройку города, разбить новые парки и скверы и сохранить городской пляж.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска с 2018 года протестуют против предложенных властями поправок в генплан города. Горожане опасаются, что новый генплан позволит строить многоэтажные здания на набережной и в центре Каспийска. 6 сентября три активиста общественной организации "Каспийск - наш город" вышли на одиночные пикеты в центре Махачкалы и сообщили, что против нового генплана собраны две тысячи подписей. Чиновники правительства Дагестана проигнорировали протест активистов.

Сегодня на площадке перед Дворцом культуры завода "Дагдизель" в Каспийске прошел митинг, организованный движением "Каспийск - наш город" и представителями местного отделения КПРФ.

Собравшиеся выступили против градостроительной политики властей и проекта изменений в градостроительный план Каспийска. Внесение изменений в генплан Каспийска таит в себе экологическую угрозу здоровью горожан, заявили активисты.

Участники митинга также потребовали прекратить массовую вырубку деревьев в городе, передал корреспондент "Кавказского узла".

В санкционированном митинге приняли участие более 100 человек, уточняет "Черновик".

Акция продолжалась около полутора часов, ее участники призвали прекратить хаотичную застройку города, разбить новые парки и скверы, сохранить прибрежную зону отдыха и Дворец культуры, сообщает "Молодежь Дагестана".

В декабре 2018 года Минкульт Дагестана включил каспийский Дворец культуры "Дагдизель" в список объектов культурного наследия как памятник градостроительства и архитектуры середины XX века. Объект, внесенный в этот перечень, нельзя сносить или видоизменять. Согласно новому генплану, меняется территориальная зона архитектурного ансамбля Дворца культуры "Дагдизель" с прилегающей парковой территорией под многофункциональную общественно-деловую застройку.

Напомним, что 11 сентября подготовка к строительству 18-этажного отеля на городском пляже в Каспийске спровоцировала стихийную акцию протеста. Ее участники, которых не убедили доводы приехавших на место представителей мэрии и застройщика, обратились в прокуратуру. В результате работы по подготовке строительства были приостановлены. Горожане повалили ограду стройплощадки и разошлись только после заверений полиции, что ночью строители не вернутся.