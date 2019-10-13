Ремонт площади в Махачкале поставил под угрозу вырубки 145 деревьев

13 октября 2019, 12:31

Чиновники одобрили проект реконструкции центральной площади Махачкалы, предусматривающий вырубку почти полутора сотен деревьев.

О работах по благоустройству Махачкалы, в том числе ремонту центральной площади города, мэр Салман Дадаев сообщил в Facebook 12 октября .

"Сегодня провёл рабочее совещание с участием руководителя Комитета архитектуры РД Незира Гусейнова, представителей УЖКХ города и подрядной организации "Армада". В ходе совещания обсудили требующие внимания вопросы по капитальному ремонту площади, после чего осмотрели объект и проверили качество проводимых работ... С руководителем Комитета архитектуры РД рассмотрели концепцию развития примыкающего к центральной площади Махачкалы сквера Дружбы.Здесь планируем установить Workout-площадку для маломобильных граждан а также площадку для ребят, увлекающихся скейтбордингом", - написал Салман Дадаев.

Власти города до сих пор не объяснили концепцию ремонта площади, обратило внимание "Новое дело".

При этом, по данным издания, государственное автономное учреждение Дагестана "Государственная экспертиза проектов" 30 июля составило "Положительную техническую экспертизу", присутствующую среди документов техзадания на работы. Согласно документу, ремонтные работы предусматривают выкорчевывание 145 деревьев.

Итоговый проект капитального ремонта не был представлен общественности и не выставлен на публичные слушания в связи с тем, что "за план спила деревьев чиновники получили бы от населения отрицательное голосование", предположило издание.

Мэрия Махачкалы пока не прокомментировала на своем сайте эту версию. При этом на сайте администрации 10 октября размещено сообщение о совещании, посвященном, в частности, начатой в сентябре реконструкции площади им. Ленина.

По словам вице-мэра Эфенди Хайдакова, в течение всего времени ремонта на площади будут работать камеры. "Это, по словам вице-мэра, делается для того, чтобы любой житель в режиме онлайн смог следить за ходом ремонтных мероприятий", - говорится в сообщении мэрии.

"Кавказский узел" писал также, что 20 августа около 300 человек пришли на общественные слушания по поводу принятия новых правил землепользования и застройки Махачкалы. пожаловались на строительство в зеленых зонах и во дворах, проблемы с канализацией, нехватку детских садов. Новые правила землепользования сохранили недостатки старых, констатировал активист движения "Город наш" Арсен Магомедов.