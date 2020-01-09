Сумма штрафов "Мемориалу" превысила четыре миллиона рублей

09 января 2020, 13:08

Суд в Москве вынес решения по 21 из 28 протоколов, составленных на структуры "Мемориала" и их руководителей по инициативе, в частности, ингушского УФСБ. Сумма штрафов правозащитникам за отсутствие в публикациях маркировки "иностранного агента" достигла 4,2 миллиона рублей.

"Кавказский узел" сообщал, что после проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьируются от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. 30 декабря 2019 года по итогам рассмотрения 20 из 28 протоколов общая сумма штрафов выросла до 3,9 миллиона рублей.

Сегодня судья Тверского районного суда Ксения Панова постановила оштрафовать "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939". Общая сумма назначенных штрафов составила 4,2 миллиона рублей, сообщил "Международный Мемориал" на своем сайте.

Юристы "Международного Мемориала" обратили внимание на то, что информация о статусе иноагента есть на сайте организации, а на сайте о кадровом составе НКВД, в свою очередь, указано, что он разработан "Мемориалом". "Следовательно, все материалы "Мемориала" содержат формулировку о том, что "Мемориал" был внесен в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента". "Таким образом, претензии по ним считаем необоснованными", - процитировало сегодня юриста Правозащитного центра "Мемориал" Тамиллу Иманову "ОВД-Инфо".

На отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939" пожаловался в Роскомнадзор Андрей Шувалов. Следующие два протокола, составленные на "Международный Мемориал", будут рассмотрены судом 10 января, указано в подготовленной "Международным Мемориалом" таблице по судам и штрафам.

"Мемориал" был внесен в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать это в судах успехом не увенчались. Почему Управление ФСБ по Ингушетии занялось проверкой соцсетей "Мемориала" никак не объяснялось, в том числе и в суде, отметил ранее руководитель ингушского "Мемориала" Тимур Акиев, добавив, что никаких предупреждений со стороны управления ведомства не поступало.