Число составленных на "Мемориал" протоколов достигло 28

06 декабря 2019, 16:16

Помимо 20 протоколов об отсутствии маркировки иностранного агента, составленных на "Международный Мемориал" и ПЦ "Мемориал" после проверки ингушского ФСБ, Роскомнадзор составил еще восемь протоколов по жалобе частного лица.

Как сообщал "Кавказский узел", к 28 ноября сумма штрафов "Международному Мемориалу", Правозащитному центру "Мемориал" и руководителям этих организаций достигла 2,3 миллиона рублей. Штрафы были выписаны по результатам рассмотрения судом 11 из 20 протоколов об отсутствии маркировки иностранного агента. Эти протоколы были составлены после проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ. 5 декабря Роскомнадзор выписал на ПЦ "Мемориал" и председателя Совета организации Александра Черкасова еще два аналогичных протокола, на этот раз после жалобы частного лица - Андрея Шувалова.

Сегодня Роскомнадзор выписал шесть протоколов на "Международный Мемориал" и председателя правления организации Яна Рачинского. Ведомство заявило об отсутствии маркировки инагента на трех интернет-страницах: "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939", "Жертвы политического террора в СССР" в блоге на сайте "Эха Москвы" Пожаловался в Роскомнадзор тот же человек, что заявлял о нарушениях со стороны Правозащитного центра "Мемориал" - Андрей Шувалов.

Блог на "Эхе Москвы" ведет редакция радиостанции, самостоятельно копирующая материалы с сайта "Международного Мемориала", и юрист Наталья Морозова предоставила Роскомнадзору официальное подтверждение этого. Однако за публикации в блоге на "Мемориал" все равно были составлены два протокола.

В общей сложности на "Международный Мемориал" и ПЦ "Мемориал" выписано 28 протоколов. Число рассмотренных по прежнему составляет 11, а сумма штрафов - 2,3 миллиона рублей, говорится в сегодняшней публикации на сайте ПЦ "Мемориал".

Ранее глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев обратил внимание, что участие УФСБ Ингушетии в проверке соцсетей правозащитной организации никак не объяснялось, в том числе и в суде. Он также указал, что никаких предупреждений со стороны УФСБ не поступало.

ПЦ "Мемориал" был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах результата не дали. "Мемориал" считает маркировку "иноагент" "унизительной" для некоммерческих организаций. "Мемориал" является правозащитной организацией, которая получает финансирование из-за рубежа, однако осуществляет деятельность на благо граждан Российской Федерации, отстаивая их права в государственных и международных судах. Видя же маркировку "иностранный агент", население ассоциирует НКО с "иностранным шпионом", - говорится в заявлении Правозащитного центра, опубликованном на его сайте 1 ноября.