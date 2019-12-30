Суд назначил "Мемориалу" рекордно большой штраф

30 декабря 2019, 15:20

Тверской райсуд Москвы оштрафовал сегодня "Международный Мемориал" на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на одном из сайтов. Это наибольшая сумма, назначенная по результатам рассмотрения протоколов, составленных на структуры "Мемориала" и их руководителей после проверки ингушским управлением ФСБ.

"Кавказский узел" писал, что после проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. 25 декабря, по итогам рассмотрения 19 из 28 протоколов, общая сумма достигла 3,5 миллиона рублей.

Сегодня судья Тверского районного суда Александр Меркулов постановил взыскать с "Международного Мемориала" 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР". В итоге сумма выписанных штрафов составила 3,9 миллиона рублей.

Еще один протокол, составленный лично на председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского, рассмотрен не был. Роскомнадзор считает Рачинского ответственным за отсутствие маркировки "иностранного агента" в блоге на сайте "Эха Москвы", который ведет сама редакция. Заседание было отложено, чтобы в нем смогли принять участие представители "Эха Москвы", сообщил сегодня на своем сайте "Международный Мемориал".

На отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР" и в блоге на сайте "Эха Москвы", где размещались материалы "Мемориала", пожаловался в Роскомнадзор Андрей Шувалов. Оба протокола были составлены 6 декабря, указано в таблице по судам и штрафам, подготовленной "Международным Мемориалом".

Сегодняшний штраф - самый большой из всех 20, ранее они составляли от 100 до 300 тысяч рублей. Юрист Правозащитного центра "Мемориал" Тамилла Иманова указывала суду, что ярлык "иностранного агента" является унизительным и противоречащим сути деятельности "Мемориала". Материалы сайта "Жертвы политического террора в СССР" - не уникальный материал, собранный "Мемориалом", эти сведения взяты из региональных Книг памяти жертв политических репрессий, отметила адвокат. "В существовании такой базы <...> никакой общественной опасности нет", а "ее функционирование, напротив, служит целям российского законодательства, связанного с жертвами советских репрессий", - приводятся слова Тамиллы Ивановой на сайте ПЦ "Мемориал".

Заседание по протоколу на Яна Рачинского перенесено на 6 февраля. Иманова предоставила суду письмо главреда сайта радиостанции "Эхо Москвы" Виталия Рувинского, где говорится, что редакция создала и вела блог, не уведомляя "Мемориал". Однако сотрудник "Роскомнадзора" возразил, что "Мемориал" не мог не знать о существовании блога, где размещались материалы организации, сообщил ПЦ "Мемориал".

"Мемориал" находится в реестре иностранных агентов с 2014 года. Попытки обжаловать это в судах результата не принесли. Почему управление ФСБ по Ингушетии занялось проверкой соцсетей "Мемориала", никак не объяснялось, в том числе и в суде, указал руководитель ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. Он добавил, что никаких предупреждений со стороны УФСБ не поступало.