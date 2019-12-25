Сумма штрафов "Мемориалу" выросла до 3,5 миллиона рублей

25 декабря 2019, 16:49

Суд в Москве рассмотрел 19 из 28 протоколов, составленных на структуры "Мемориала" и их руководителей после проверки ингушским управлением ФСБ. Сегодня Правозащитный центр "Мемориал" был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", после проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Сегодня был рассмотрен 18-й протокол из 28, суд вынес решение о четвертом по счету штрафе с главы совета ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова.

Почему управление ФСБ по Ингушетии занялось проверкой соцсетей "Мемориала", никак не объяснялось, в том числе и в суде, указал руководитель ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. Он добавил, что никаких предупреждений со стороны УФСБ не поступало.

Сегодня Тверской райсуд Москвы назначил Правозащитному центру "Мемориал" 300 тысяч рублей штрафа за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Незаконный профилактический учет граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права", со ссылкой на пресс-службу "Мемориала" сообщила "Медиазона".

Решение вынес судья Алексей Криворучко. Общая сумма штрафов структурам "Мемориала" достигла 3,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте "Международного Мемориала".

"Мемориал" находится в реестре иностранных агентов с 2014 года. Попытки обжаловать это в судах результата не принесли.