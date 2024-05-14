Поврежденная в ходе КТО многоэтажка в Карабулаке. Кадр из видео в телеграм-канале главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова - https://t.me/MAKalimatovvv/3575

14 мая 2024, 05:47

Калиматов сообщил об окончании ремонта поврежденного в ходе КТО дома в Карабулаке

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Восстановительные работы в многоквартирном доме в Карабулаке, который был поврежден в ходе контртеррористической операции в начале марта, завершены, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Как информировал "Кавказский узел", 8 марта жильцы дома в Карабулаке, поврежденного во время контртеррористической операции (КТО), записали видеообращение к властям, в котором заявили о серьезных повреждениях здания. Они потребовали скорее приступить к его ремонту. 9 марта глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о начале ремонта поврежденной многоэтажки.

Режим контртеррористической операции был введен в Карабулаке 2 марта, на следующий день он был отменен. КТО проходила в жилом многоквартирном доме, местные жители были эвакуированы. Шесть предполагаемых боевиков были убиты. О том, что известно о контртеррористической операции в Карабулаке, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

О завершении восстановительных работ в многоквартирном доме, который был поврежден в ходе контртеррористической операции 2-3 марта, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил 13 мая в своем телеграм-канале.

Калиматов отметил, что лично проверил готовые квартиры, "в которые скоро въедут жильцы". "Проделанной министерством строительства работой остался доволен. Ремонт сделан качественно и в срок", - сообщил глава республики и опубликовал несколько фотографий отремонтированных квартир и подъезда.

Он также добавил, что в ближайшее время планируется облагородить двор, сделать детскую площадку и палисадник.

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Примечание:

"Глава Ингушетии заявил о предотвращении теракта перед выборами", "Трое жителей Ингушетии арестованы за помощь террористам", "Источники сообщили о потерях среди силовиков в ходе КТО в Карабулаке".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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