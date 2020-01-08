Супружеская пара, которую несколько месяцев вынуждали бесплатно работать на ферме около Карабудахкента. Скриншот страницы "Альтернатива" в Facebook https://www.facebook.com/ru.alternative.help/photos/a.295520020932845/775761759575333/?type=3&theate

08 января 2020, 12:58

"Альтернатива" сообщила об освобождении двух человек из трудового рабства в Дагестане

Супружескую пару несколько месяцев вынуждали бесплатно работать на ферме около Карабудахкента. Сбежать из трудового рабства им удалось лишь со второй попытки, сообщило 7 января общественное движение "Альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", общественное движение "Альтернатива" неоднократно сообщало об освобождении людей из трудового рабства на юге России. Так, 6 января стало известно об освобождении 69-летнего жителя Магнитогорска, который 24 года был вынужден бесплатно работать на кирпичных заводах, каменоломнях и пасти скот в Дагестане.

Трудовое рабство является проблемой, характерной для всей России, и с каждым годом количество обращений в "Альтернативу" растет, сообщил в мае 2019 года "Кавказскому узлу" руководитель движения Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", - рассказал он.

Историю супругов Сергея и Ольги движение "Альтернатива" обнародовало вечером 7 января в своем Telegram-канале. Супругов "заманили в Дагестан" в октябре 2019 года около вокзала в Москве. До этого Сергей и Ольга много лет ездили туда работать на парниках, владелец которых платил им по 10 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении.

"Поэтому и на сей раз Сергей и Ольга не заподозрили ничего плохого, когда вербовщик, представившийся Захаром, предложил им такие же условия. Но в этот раз на ферме возле Карабудахкента всё было совсем по-другому", - сообщила "Альтернатива".

Об одном из случаев освобождения людей из трудового рабства в Дагестане "Кавказский узел" рассказывал в 2013 году в видео "Рабство XXI века (Дагестан)".

Супруги рассказали, что на ферме находилось около 10 человек, которые жили в вагончиках, при этом у всех работников, которых привозили на ферму, отбирали документы и телефоны. "Хозяин Амаль всем объявлял об обязательной необходимости отработать до конца сезона, т.е. до мая, однако было понятно, что нет никаких гарантий получить в конце хоть какие-то деньги за работу. При том, что график работы был абсолютно ненормированный и людей могли погнать поливать парники даже среди ночи", - говорится в сообщении.

Уже в конце октября супруги попытались сбежать, но их поймали и избили. "Сергею, с его слов, сломали ребро. Вторую попытку удалось предпринять только в ночь с 4 на 5 января, в этот раз более удачно, Сергей и Ольга смогли добраться на попутке до Махачкалы, повезло, что их никто не выдал хозяину и не вернул обратно. [...] По вызову от местных сотрудников полиции на помощь Сергею и Ольге сразу приехал координатор движения «Альтернатива» по Дагестану и за наш счёт помог им уехать", - говорится в Telegram-канале общественного движения.

Сейчас супруги временно поселились у своего друга в подмосковном Домодедово, так как своего жилья у них нет, и после новогодних праздников планируют заняться восстановлением документов и поиском новой работы, отмечается в публикации.

Это же сообщение, размещенное вечером 7 января на странице "Альтернативы" в Facebook, собрало к 12.50 мск 10 комментариев. Их авторы осудили практику трудового рабства в России.

"Ужас какой. В современном мире у нас рабство", - написала, в частности, Любовь Стрижова. "Что это за [...] республика? Когда там порядок наведут?" – поделился возмущением Дмитрий Рыбаков.

Напомним, активисты движения "Альтернатива" с 2011 года занимаются освобождением людей из трудового рабства. Еще в 2013 году они обращали внимание правоохранителей на распространенность практики принудительного труда на кирпичных заводах в Дагестане. Прокуратура республики тогда после проверки отчиталась, что факты принуждения к труду работников кирпичных заводов не установлены.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы и других крупных городов. Чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Примечание:

""Альтернатива" заявила об освобождении двух жителей Астрахани из трудового рабства", "Житель Ставрополья осужден за использование рабского труда", "Двое жителей Ахтубинска осуждены за использование рабского труда".

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