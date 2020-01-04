Пользователи Instagram осудили молодежь за танцы у новогодней елки в Грозном

04 января 2020, 11:20

Видео с несколькими парами, вальсирующими в центре Грозного, вызвало в соцсетях сетования на нарушение чеченских норм поведения. Пользователи раскритиковали как танцующих, так и зрителей, которые их не остановили.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни отчитались о более чем 120 тысячах человек, собравшихся в центре Грозного в новогоднюю ночь. Грозненцы пожаловались, что участвовать в торжествах сотрудникам бюджетных организаций пришлось под угрозой увольнений. При этом некоторые пользователи Instagram заявили, что властям Чечни не стоит тратить деньги на празднование Нового года. Критике подверглось то, что городскую елку установили напротив мечети.

В мусульманских регионах Северного Кавказа традиция праздновать Новый год является темой жарких дискуссий с участием чиновников и духовенства. В этом году жители Чечни раскритиковали участников празднований, указав на то, что Новый год - не мусульманский праздник, и к тому же является годовщиной штурма Грозного федеральными войсками в конце 1994 - начале 1995 годов.

На видео, опубликованном 3 января в группах "ЧП Чечня" и "Чечня Онлайн" в Instagram, несколько юношей и девушек танцуют в центре Грозного под музыку. Их окружают зрители, которые хлопают в ладоши. "Данный ролик распространился в сети с утверждениями, что это чеченцы. Уточнили информацию - оказалось, что эти молодые люди приехали из Дагестана. Их танцы остановили, и всем им доходчиво объяснили, что такое поведение недопустимо", - говорится в публикации.

Ролик вызвал широкий резонанс, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Хава. "У нас 2 и 3 января только и разговоров было о каком-то видео, где наша молодежь танцует вальс у елки. Такое поведение не соответствует нашим адатам и обычаям. Конечно, все возмущались и задавались вопросом о том, кто были эти, с позволения сказать, «танцоры», чему их учили и куда смотрят их родители. Теперь вот говорят, что это были не наши. Но все равно неприятно, когда молодежь ведет себя так вульгарно", - заявила она.

Подобное поведение нарушает принятые среди чеченцев нормы поведения, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Асланбек. "Мне знакомый скинул ссылку, где молодые парочки танцуют в обнимку у новогодней елки в центре города [Грозного]. Получалось, что это наша молодежь так веселится. Как парень или девушка могут себе позволить танцевать вальс на глазах у сотен людей? Такое даже представить себе было немыслимо в наше время. Парень даже не имеет права просто дотрагиваться до девушки, даже на свидании между молодыми людьми сохраняется определенная дистанция, а тут такое! Я был в шоке, если честно", - сказал он.

"Мы с каждым годом деградируем все больше и больше, хотя власть и твердит постоянно о возрождении наших традиций и обычаев, говорит о морали и всем прочем. Прямо в центре города, перед мечетью молодые парочки танцуют в обнимку, и никто их не одергивает - наоборот, стоят хлопают в ладоши и радуются. Куда такое годится? К чему мы идем? Где наша мораль, где наши адаты, где нормы приличия, наконец? Мне не важно, кто именно там танцевал вальс, будь они местные или молодежь из других мест. Традиции на Кавказе одинаковы, и так себя вести непозволительно", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой горожанин, Сахиб.

Пользователи Instagram также выразили недовольство тем, что никто не помешал молодежи танцевать. "Почему охрана, что там есть, дала им устроить эту дискотеку?" - задался вопросом sham_095_. "Рядом разве не чеченцы, почему разрешают это делать?" - спросил hayrullah_060 в комментарии под видео в группе "ЧП Чечня". К 11.20 мск 4 января эта публикация собрала 65,5 тысячи просмотров и 1137 комментариев. У группы 90,4 тысячи подписчиков.

Комментаторы в другой группе той же соцсети, "Чечня Онлайн", предложили наказать молодых людей. "Надо было чуть-чуть наказать как следует, чтобы в следующий раз таких вещей не делали", - высказался movsar__220. "Сделайте им из штанов галстуки и отпустите. В другой раз поостерегутся", - написал maliy_chechen.

"Этого не было [бы], если бы мы не праздновали кяфирские (немусульманские. - Прим. "Кавказского узла") праздники", - заключил muslim_ing006. К 11.20 мск 4 января эта публикация собрала 5,3 тысячи просмотров и 256 комментариев. У группы 28,3 тысячи подписчиков.

"Скоро для нашего подрастающего поколения эти вещи будут нрмальными. Наш Глава Рамзан Ахматович [Кадыров] всеми силами пытается тут навести порядок и сохранить наши адаты и веру. А эти все портят", - считает ummahan95.

По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, Кадыров зарабатывает очки на традиционализме чеченцев, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

В сентябре 2019 года Рамзан Кадыров заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев и осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. За этим последовала серия публичных извинений. Так, а «недостойный поступок» извинился отец невесты, пришедший на свадьбу, а еще один житель Чечни принес публичные извинения за то, что расплакался на свадьбе своей сестры, говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном".

Новости о практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".